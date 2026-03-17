Волгоградскую область ждет сильнейшая за два месяца магнитная буря





Сильнейшую за последние два месяца магнитную бурю ожидают в Волгоградской области из-за крупной вспышки на Солнце.

- Неожиданно сильная вспышка зарегистрирована на Солнце сразу несколькими средствами слежения. Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли, - сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – По данным с космических телескопов, во время вспышки был разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Сильный геомагнитный удар метеозависимые волгоградцы ощутят в четверг, 19 марта. По прогнозам специалистов, буря продлится около 10 часов.

- Само событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов. Один удар такого типа планета в этом году уже испытала – с 19 по 21 января на Земле произошла буря уровня, близкого к G5, сопровождавшаяся самым сильным в XXI веке радиационным штормом. Сейчас такие последствия невозможны, но предварительно ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца, - подытоживают в лаборатории. - Расчетная сила бури в пике — от G2 до G3 (сильный уровень). Вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь 1-3 %.

Первую серьезную магнитную бурю весны специалисты зафиксировали в выходные. Всего же с начала года волгоградцы, живо ощущающие любые геомагнитные изменения, пережили 17 непростых дней.

- В прошлом году, который отмечался, как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было чуть меньше. Иными словами, пока год идет по рекордному графику.

