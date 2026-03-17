Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

Федеральные новости
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
 Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнинг
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 марта рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты.  В случае принятия законопроекта физлицам...
Волгоградскую область ждет сильнейшая за два месяца магнитная буря

Общество 17.03.2026 06:50
17.03.2026 06:50


Сильнейшую за последние два месяца магнитную бурю ожидают в Волгоградской области из-за крупной вспышки на Солнце.

- Неожиданно сильная вспышка зарегистрирована на Солнце сразу несколькими средствами слежения. Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли, - сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – По данным с космических телескопов, во время вспышки был разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Сильный геомагнитный удар метеозависимые волгоградцы ощутят в четверг, 19 марта. По прогнозам специалистов, буря продлится около 10 часов. 

- Само событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов. Один удар такого типа планета в этом году уже испытала – с 19 по 21 января на Земле произошла буря уровня, близкого к G5, сопровождавшаяся самым сильным в XXI веке радиационным штормом. Сейчас такие последствия невозможны, но предварительно ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца, - подытоживают в лаборатории. - Расчетная сила бури в пике — от G2 до G3 (сильный уровень). Вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь 1-3 %. 

 Первую серьезную магнитную бурю весны специалисты зафиксировали в выходные. Всего же с начала года волгоградцы, живо ощущающие любые геомагнитные изменения, пережили 17 непростых дней.

- В прошлом году, который отмечался, как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было чуть меньше. Иными словами, пока год идет по рекордному графику.

Фото Павла Мирошкина 

09:49
В Ростовской области за год снизились «расценки» на взяткиСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде речной трамвайчик до Культбазы станет ходить вдвое чащеСмотреть фотографии
09:39
Бастрыкин заинтересовался установленным для галочки пандусом в волгоградском МКДСмотреть фотографии
09:23
Новые стандарты комфортной жизни: как «Синара-Девелопмент» меняет жилую среду ВолгоградаСмотреть фотографии
09:15
Жители Волгограда и области опередили застройщиков по строительству жильяСмотреть фотографии
08:37
Минобороны: над регионами России сбили 206 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
08:31
Три волгоградских вуза вошли в сотню самых читающихСмотреть фотографии
08:03
Облдума представила Сергея Булгакова к новой наградеСмотреть фотографии
07:51
Волгоград назвали единственным городом-миллионником с доступными ценами на жильеСмотреть фотографии
07:16
Волгоградские армрестлеры отличились на первенстве страны в ОрлеСмотреть фотографии
06:50
Волгоградскую область ждет сильнейшая за два месяца магнитная буряСмотреть фотографии
06:32
«Давайте снижать нагрузку не в ущерб обучению»: почему волгоградские педагоги не готовы отказаться от проверки тетрадейСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области на несколько дней задержатся дожди и туманыСмотреть фотографии
05:56
Семье раздавленного на работе волгоградского электросварщика выплатят 3,9 млн рублейСмотреть фотографии
21:26
«Динамо‑Синара‑3» бьётся за первое местоСмотреть фотографии
21:02
Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнингСмотреть фотографии
20:22
«Дарит хорошее настроение. Не больше»: волгоградский дерматолог рассказала о смертельных рисках первых загаровСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде из-за ДТП встало движение трамваев №3Смотреть фотографии
19:10
В Котово 16 марта простились с погибшим на СВО Игорем БычковымСмотреть фотографии
18:40
В амфитеатре Волгограда прошел телемост в честь 12-летия присоединения КрымаСмотреть фотографии
18:06
В Волжском утвердили первые платные парковочные места: списокСмотреть фотографии
17:32
В Волгоградской области поднялся уровень воды на ДонуСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде закрыли ипотеку на 2 млн рублей вдове участника СВОСмотреть фотографии
16:05
Труп пропавшей в феврале камышанки нашли на берегу Волги без части рукиСмотреть фотографии
14:57
Под Волгоградом 17 марта простятся с бойцом СВО Дмитрием ЮшкинымСмотреть фотографии
14:53
Волгоградка отсудила у «Почты России» 325 тыс. рублей за сломанную ногуСмотреть фотографии
14:49
Тарифы ЖКХ в Волгограде и области вырастут в октябре на 9,4%Смотреть фотографии
14:31
«Он разве не заслужил?!»: участник СВО с гепатитом С откладывает лечение в ожидании нужного препаратаСмотреть фотографии
14:06
Отхлеставшего ребенка в школе жителя Саратова оправдали по делу о хулиганствеСмотреть фотографии
13:57
Омича осудили за массовое ДТП с погибшими детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
 