Волгоградские армрестлеры отличились на первенстве страны в Орле





На арене многофункционального комплекса «ГРИНН» в Орле завершилось юниорское первенство России‑2026 по армрестлингу. Более 700 спортсменов почти из 50 регионов страны боролись за медали в мужской и женской части программы в трёх возрастных категориях: 14–15, 16–18 лет и до 21 года.

Волгоградская команда показала достойный результат, завоевав в общей сложности четыре медали, в том числе одну золотую.

Прохор Казарин выступал в категории свыше 80 кг. Для молодого спортсмена это был дебют на столь крупном старте – и он оказался успешным. В состязании на левой руке Прохор не смог составить конкуренцию, но в правосторонней стойке он продемонстрировал блестящий результат среди почти 30 соперников.

Казарин уверенно одолел четверых оппонентов и пробился в финал в «праворуком» разряде, где встретился с сильным подмосковным спортсменом Артёмом Денисенко. Прохор одержал убедительную победу и завоевал золотую медаль первенства. Кроме того, по сумме двоеборья (левая и правая рука) волгоградский тяжеловес занял третье место, добавив в свою копилку бронзовую награду.

Ещё одну бронзу принёс команде Николай Филин, выступавший в категории до 65 кг. Юный волгоградец впервые поднялся на национальный подиум: он занял третье место в сражении на левой руке, уступив лишь соперникам из Татарстана и Москвы.





Опытную представительницу региона – Наталью Старикову – уже знают на российской арене: девушка ранее покоряла отечественный пьедестал и подтвердила высокий класс в Орле. Воспитанница Андрея Старикова из Октябрьского района Волгоградской области боролась в весе до 70 кг и завоевала бронзовую медаль в левосторонней стойке, пропустив вперёд только двух сильных осетинских спортсменок. К сожалению, в схватке на правой руке и в сумме двоеборья Наталья заняла четвёртое место.





Все волгоградские призёры вошли в российскую сборную по своему возрасту и стали кандидатами на участие в юношеско‑юниорском первенстве мира по армрестлингу, которое запланировано на осень 2026 года в Дели (Индия).

Фото областного комитета спорта