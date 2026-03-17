 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
 Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнинг
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 марта рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты.  В случае принятия законопроекта физлицам...
Волгоградские армрестлеры отличились на первенстве страны в Орле

На арене многофункционального комплекса «ГРИНН» в Орле завершилось юниорское первенство России‑2026 по армрестлингу. Более 700 спортсменов почти из 50 регионов страны боролись за медали в мужской и женской части программы в трёх возрастных категориях: 14–15, 16–18 лет и до 21 года.

Волгоградская команда показала достойный результат, завоевав в общей сложности четыре медали, в том числе одну золотую.

Прохор Казарин выступал в категории свыше 80 кг. Для молодого спортсмена это был дебют на столь крупном старте – и он оказался успешным. В состязании на левой руке Прохор не смог составить конкуренцию, но в правосторонней стойке он продемонстрировал блестящий результат среди почти 30 соперников.

Казарин уверенно одолел четверых оппонентов и пробился в финал в «праворуком» разряде, где встретился с сильным подмосковным спортсменом Артёмом Денисенко. Прохор одержал убедительную победу и завоевал золотую медаль первенства. Кроме того, по сумме двоеборья (левая и правая рука) волгоградский тяжеловес занял третье место, добавив в свою копилку бронзовую награду.

Ещё одну бронзу принёс команде Николай Филин, выступавший в категории до 65 кг. Юный волгоградец впервые поднялся на национальный подиум: он занял третье место в сражении на левой руке, уступив лишь соперникам из Татарстана и Москвы.


Опытную представительницу региона – Наталью Старикову – уже знают на российской арене: девушка ранее покоряла отечественный пьедестал и подтвердила высокий класс в Орле. Воспитанница Андрея Старикова из Октябрьского района Волгоградской области боролась в весе до 70 кг и завоевала бронзовую медаль в левосторонней стойке, пропустив вперёд только двух сильных осетинских спортсменок. К сожалению, в схватке на правой руке и в сумме двоеборья Наталья заняла четвёртое место.


Все волгоградские призёры вошли в российскую сборную по своему возрасту и стали кандидатами на участие в юношеско‑юниорском первенстве мира по армрестлингу, которое запланировано на осень 2026 года в Дели (Индия).

Фото областного комитета спорта

