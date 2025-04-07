Расследования

Под Волгоградом сотрудницу соцзащиты заподозрили в махинациях

Расследования 07.04.2025 12:19
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07.04.2025 12:19


В Суровикинском районе Волгоградской области сотрудница отдела центра социальной защиты подозревается в мошенничестве при оформлении госпомощи местному жителю на сумму 350 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, за содействие в подготовке необходимого документа женщина попросила в качестве награды 50 тысяч рублей. 

Сообщается, что согласившись на выдвинутые условия, мужчина предоставил подготовленные документы для развития индивидуального предпринимательства в сфере такси. В конечном итоге комиссией было принято решение выдать необходимую сумму гражданину. 

- Создавая видимость целевого использования бюджетных средств, мужчина также изготовил поддельный договор купли-продажи автомобиля, который фактически находился в его собственности на протяжении нескольких лет. Этот документ был передан специалисту для приобщения к отчетной документации, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. 

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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