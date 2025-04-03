10 участников порнобизнеса с москвичом во главе идут под суд в Волгограде

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении 10 участников преступной группы, которые обвиняются в создании порнографического контента и его распространении. Об этом V102. RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Следствием установлено, что преступный бизнес организовал 25-летний житель Москвы. С января 2022 года по апрель 2024-го они арендовали жилые помещения в Волгограде, Челябинске и Ростове-на-Дону, где оборудовали вебкам-студии. Их доход составил сумме более 3,3 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по нескольким статьям УК РФ: ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление, распространение и публичная демонстрация порнографических материалов).

Напомним, что о задержании этой группы стало известно летом 2024 года. Тогда сообщалось, что моделям, которые показывали себя на камеру в разных ракурсах, стонали и вытворяли всякие непристойности обещали зарплату до 200 тысяч рублей. На тот момент было известно, что рамках уголовного дела по статье о незаконном производстве и распространении порнографии была арестована 21-летняя жительница Волгограда Амина М.