Расследования

Суд арестовал 21-летнюю волгоградку по делу о сети вебкам-студий в России

Расследования 14.06.2024 16:20
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14.06.2024 16:20


Сегодня, 14 июня, Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в отношении 21-летней жительницы Волгограда Амины М.. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, юная волгоградка отправлена СИЗО в рамках уголовного дела по статье о незаконном производстве и распространении порнографии. 

Центральный районный суд  удовлетворил ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 21-летней Амине М., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», ч.3 ст.242 УК РФ., – сообщили в журналистам в пресс-службе. – По версии следствия, подозреваемая входила в состав преступной группы, которая в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года незаконно изготавливала, распространяла и публично демонстрировала порнографические материалы  посредством сети «Интернет». Мера пресечения в отношении подозреваемой избрана до 13 августа.

Напомним, о задержании 21-летней жительницы Волгограда стало известно 4 июня – информацию об этом распространил телеграм-канал SHOT. Сообщалось, в частности, о задержании четверых организаторов порнобизнеса в Москве, Волгограде и Челябинске. 

В правоохранительных органах Волгоградской области до настоящего времени публично не комментируют задержание 21-летней жительницы Волгограда.

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