РПН: грипп и бактериальные инфекции поражают волгоградцев

Здоровье 01.04.2025 08:14
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01.04.2025 08:14
В Волгоградской области продолжается снижаться количество заболеваний ОРВИ и коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, такая тенденция наблюдается на протяжении последних двух недель. За последнюю неделю в регионе уровень заболеваемости ОРВИ снизился еще на 27%. При этом дети школьного возраста стали болеть гораздо реже – за неделю количество чихающих и кашляющих уменьшилось на 39%. Соответственно, число школ, где введен частичный карантин, сократилось до 10.
Заболеваемость COVID-19 составила менее 1 случая на 100 тысяч населения. В то же время в регионе продолжают фиксировать случаи заболевания гриппа в сочетании в сочетании с другими респираторными вирусами: РС-вирусом, риновирусом, метапневмовирусом, коронавирусом (HCoV), бокавирусом, а также бактериальными возбудителями.
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