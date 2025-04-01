Здоровье

РПН: грипп и бактериальные инфекции поражают волгоградцев

Здоровье 01.04.2025 08:14
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01.04.2025 08:14


В Волгоградской области продолжается снижаться количество заболеваний ОРВИ и коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, такая тенденция наблюдается на протяжении последних двух недель. За последнюю неделю в регионе уровень заболеваемости ОРВИ снизился еще на 27%. При этом дети школьного возраста стали болеть гораздо реже – за неделю количество чихающих и кашляющих уменьшилось на 39%.  Соответственно, число школ, где введен частичный карантин, сократилось до 10. 
Заболеваемость COVID-19 составила  менее 1  случая на 100 тысяч населения. В то же время в регионе продолжают фиксировать случаи заболевания  гриппа в сочетании в сочетании с другими респираторными вирусами: РС-вирусом, риновирусом, метапневмовирусом, коронавирусом (HCoV), бокавирусом, а также бактериальными возбудителями.

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