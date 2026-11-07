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Спорт

«Спартак-Волгоград» переиграл «Балтику» и укрепил позиции в Суперлиге

Спорт 07.11.2026 21:29
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07.11.2026 21:29


7 ноября на водных дорожках бассейна ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград» завершился второй тур мужской Суперлиги чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. Местные ватерполисты поставили яркую точку в игровом дне, в красивой и упорной борьбе переиграв санкт-петербургскую «Балтику» со счётом 14:9. Эта победа стала для красно-белых важным стратегическим успехом, позволившим закрепиться на третьем месте, и сохранить комфортный отрыв от преследователей.

Со стартового свистка на воде завязалась настоящая мужская борьба. Команды ни в чём не уступали друг другу, а накал страстей привёл к большому количеству фолов. Несмотря на четыре удаления в составе хозяев, «Спартак» сумел завершить первый период с минимальным преимуществом. Решающий гол за 52 секунды до сирены забросил Тимур Шайхутдинов, установив счёт 3:2.

Вторая четверть превратилась в голевую феерию. Соперники выдали сумасшедшую по результативности игру, где голом заканчивалась чуть ли не каждая атака. Волгоградцы забивали, питерцы тут же догоняли. На большой перерыв команды ушли при абсолютно закономерном паритете – 5:5.

После отдыха темп игры несколько спал. Тренеры сделали ставку на тактическую дисциплину, а команды стали играть с оглядкой на оборону. На первый план вышли голкиперы, совершившие несколько ключевых спасений. В этом вязком хоккее на воде чуть удачливее оказались хозяева: забив два мяча и пропустив лишь один в меньшинстве под занавес отрезка, они выиграли четверть со счётом 2:1.

Заключительная восьмиминутка превратилась в бенефис волгоградской команды. «Балтика» смогла лишь однажды поразить ворота с пенальти, в то время как красно-белые ответили четырьмя голами. Итоговый счёт периода – 4:1, а общий результат матча – 14:9 в пользу «Спартака». Игра шла по чёткой закономерности: чем дольше длился матч, тем сильнее сказывалось преимущество хозяев в физической готовности.

Несмотря на итоговую разницу в пять мячей, матч получился напряжённым. Гости из Санкт-Петербурга даже превзошли волгоградцев по количеству бросков (30 против 27), однако катастрофически уступили в точности: эффективность бросков «Балтики» составила лишь 30%, тогда как у «Спартака» – 52%.

Центральный нападающий «Спартака» Кирилл Носаев подвёл итоги матча: 

– В первую очередь помогло то, что мы играли дома. Дома и стены помогают. «Балтика» для нас неудобный соперник: они постоянно пытаются сместить нас со второго-третьего места, но, думаю, им это не удастся. Мы просто играли командно: старались помочь вратарю, были собраны и в защите, и в нападении – побольше, чем в игре с «Астраханью» реализовали своих моментов. Думаю, поэтому и выиграли. Вратари нас выручают, и это добавляет уверенности: команда может играть без оглядки на свои ворота.

«Спартак-Волгоград» – ВК «Балтика» (Санкт-Петербург) – 14:9 (3:2, 5:5, 2:1, 4:1)
7 ноября, 13:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 2.
Волгоград. Бассейн: Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».
Судьи: Николай Хрусталёв (Севастополь), Игорь Аникин (Астрахань).
«Спартак-Волгоград»: Буров – Рудай (1), Жабкин (2), Носаев (2), Усов (2), Шулев (1), Буланаев (3), Махиянов – Трусов, Андрюков, Шайхутдинов (3), Еськов, Власов, Чуксин, Вовк.
ВК «Балтика»: Сергеев – Французов, Сизенок, Комаров, Калтыгин (3), Денисов, Алхазишвили – Грачев, Белянский (2), Волков, Бабарыко (1), Емцев (2), Тазеев (1).
Выигранные спринты: 0 – 4.
Удаления: 15 – 14.
5-метровые/голы: 2/1 – 4/3.
Броски по воротам: 27 – 30.
Эффективность бросков: 52% – 30%.

Победа над принципиальным соперником, который традиционно борется за самые высокие места, позволила «Спартаку-Волгограду» упрочить свои позиции в верхней части таблицы Суперлиги. Команда демонстрирует отличную реализацию моментов и надежную игру в обороне, что делает их главными претендентами на медали чемпионата. 

Следующий матч «Спартак-Волгоград» проведет 21 ноября в родных стенах. В рамках 3-го тура Евразийской ватерпольной лиги подопечные Владимира Карабутова примут команду МКСШОР «Восток». 
С 3-го по 12-й туры игры проводятся с разъездами, по системе дома – на выезде. В каждом туре команды играют по одной игре.

Александр Веселовский
Фото: «Спартак-Волгоград»

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