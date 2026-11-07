Бастрыкина тронула история с замерзающими жителями дома в Волгограде





Волгоградские следователи организовали проверку по доводам жильцов дома, которые пожаловались на проблемы с отоплением. Как рассказали в СУ СК по Волгоградской области, поводом послужило видеообращение горожан к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Волгоградцы, проживающие в доме №50 по проспекту Столетова в Красноармейском районе, сообщили, что с начала отопительного сезона батареи в их доме остаются холодными, при этом они полностью оплачивают услугу, которую они не получают. Попытки горожан достучаться до местных властей к результату не привели.



Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Фото Следком



