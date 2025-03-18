Адвокат чиновницы Елисеевой обжалует ее арест в Мосгорсуде





Московский городской суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения в отношении руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда, защитник волгоградской чиновницы выступил с жалобой на решение о ее аресте до 12 мая.

Напомним, Анна Елисеева была задержана одним из силовых ведомств 12 марта. Сотрудница мэрии подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

После задержания в Волгограде руководительница была оперативно доставлена в Москву.