Продолжается продажа билетов на гандбольный турнир «Кубок Победы» в Волгограде

На сайте Kassir.ru в данный момент идет продажа билетов на международный гандбольный турнир «Кубок Победы» среди женских сборных, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. С 11 по 13 апреля в Волгограде на «Динамо Арене» будут сражаться за победу на престижных соревнованиях главные женские сборные России и Беларуси, а также российская молодежная команда до 19 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.
Билеты на матчи международного турнира стоимостью 150, 200 и 400 рублей можно приобрести на портале Kassir.ru.
Главным противостоянием на «Кубке Победы» станет матч открытия между Россией и Беларусью. Полное расписание поединков сборных на «Динамо Арене»:
11 апреля в 19:00 ч.
12 апреля в 13:00 ч.
13 апреля в 14:00 ч.
Отметим, главную национальную команду России и молодежку до 19 лет возглавляют известные в прошлом волгоградские гандболистки - Людмила Бодниева и Ольга Акопян. Кроме того, на попадание в заявку сборной России на «Кубок Победы» претендуют, конечно же, и игроки волгоградского «Динамо-Синары».
Гандбольные международные матчи с участием сборных впервые пройдут на «Динамо Арене» после ее открытия в октябре 2024 года.
Фото: V102.RU