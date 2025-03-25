Спорт

Продолжается продажа билетов на гандбольный турнир «Кубок Победы» в Волгограде

Спорт 25.03.2025 15:22
0
25.03.2025 15:22


На сайте Kassir.ru  в данный момент идет продажа билетов на международный гандбольный турнир «Кубок Победы» среди женских сборных, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. С 11 по 13 апреля в Волгограде на «Динамо Арене» будут сражаться за победу на престижных соревнованиях главные женские сборные России и Беларуси, а также российская молодежная команда до 19 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.

Билеты на матчи международного турнира стоимостью 150, 200 и 400 рублей можно приобрести на портале Kassir.ru.

Главным противостоянием на «Кубке Победы» станет матч открытия между Россией и Беларусью. Полное расписание поединков сборных на «Динамо Арене»:

11 апреля в 19:00 ч.

Россия – Беларусь

12 апреля в 13:00 ч.

Россия U-19 – Россия

13 апреля в 14:00 ч.

Россия U-19 – Беларусь

Отметим, главную национальную команду России и молодежку до 19 лет возглавляют известные в прошлом волгоградские гандболистки - Людмила Бодниева и Ольга Акопян. Кроме того, на попадание в заявку сборной России на «Кубок Победы» претендуют, конечно же, и игроки волгоградского «Динамо-Синары».

Гандбольные международные матчи с участием сборных впервые пройдут на «Динамо Арене» после ее открытия в октябре 2024 года.

Фото: V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.03.2025 19:27
Спорт 24.03.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.03.2025 16:31
Спорт 24.03.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.03.2025 13:44
Спорт 24.03.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2025 21:28
Спорт 23.03.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.03.2025 11:04
Спорт 23.03.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2025 21:10
Спорт 22.03.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2025 15:44
Спорт 22.03.2025 15:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.03.2025 14:00
Спорт 22.03.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2025 20:38
Спорт 21.03.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.03.2025 06:21
Спорт 21.03.2025 06:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.03.2025 17:22
Спорт 19.03.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2025 21:40
Спорт 18.03.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.03.2025 07:11
Спорт 18.03.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2025 12:40
Спорт 17.03.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.03.2025 07:36
Спорт 17.03.2025 07:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:22
В Волгограде убийце-душителю 81-летней матери дали 10 лет колонииСмотреть фотографии
17:02
Две бесплатные электрички запустят в день матча «Ротора» с «Родиной»Смотреть фотографии
16:42
Ландшафтные пожары тушат в Волгограде и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
Смелее! Реставратора «без комплексов» вновь ищут для администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
В Котово на профилактику отключили новый участок трубопровода за 632 млн рублейСмотреть фотографии
15:33
Волгоградец отделался уголовным штрафом за попытку кражи из поезда 280 кг металлаСмотреть фотографии
15:22
Продолжается продажа билетов на гандбольный турнир «Кубок Победы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
Ветеранам в Волгоградской области к 9 мая выплатят по 80 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:54
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о сильном ветре и туманеСмотреть фотографии
14:01
Позорную свалку в Гумраке начали убирать в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде 100-летний юбилей отметила ветеран Лидия ПетроваСмотреть фотографии
13:31
«Золотой баянист России» из Волгограда Игорь Букаев погиб на СВОСмотреть фотографии
13:29
Волгоградец из мести сжег дотла машину обидчикаСмотреть фотографии
13:07
С 30 марта в Волгоградской области изменится расписание двух пригородных поездовСмотреть фотографии
12:31
Полиция отреагировала на видео с «похищением» женщины под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Гладильщик и копщик могил вошли в тройку необычных вакансий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
Подозрительные семена огурца, томата и перца обнаружены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
РПН назвал волгоградцам признаки осложнений после гриппаСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцам с 1 апреля на 14,75% увеличат социальные пенсииСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде за миллион заменят систему электроснабжения двух восстановленных фонтановСмотреть фотографии
10:48
Волгоградец умер в больнице после наезда автобусаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградское УФАС помогло пациенту приобрести препарат за 1,6 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:51
Электросирены завоют 28 марта на заводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде подросток на квадроцикле сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
09:09
Брошены миллионы: грандиозный марафет устраивают власти в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:15
Волгоградцы обсуждают странные зигзаги в небеСмотреть фотографии
07:33
В центре Волгограда за неделю побелят 2278 деревьевСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области третий месяц разыскивают бывшего полицейскогоСмотреть фотографии
21:39
Старый фонтан в центре Волгограда реанимируют за 6,8 млнСмотреть фотографии
21:20
Соцфонд обязали вернуть волгоградцу 3,3 млн рублей за утонувший в Волге протезСмотреть фотографии
 