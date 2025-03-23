



В 2025 году Волгоград станет одним из главных в России центров празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Через несколько недель регион примет международный форум «Великое наследие — общее будущее», который, как ожидается, посетят Владимир Путин, Александр Лукашенко и высокопоставленные делегации других стран СНГ. О стремительной подготовке города к приёму вип-гостей рассказываем в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Масштабнее всего в последние дни закипели работы на площади Павших Борцов. Здесь несколько месяцев назад началось обновление сквера, а также мемориала защитникам Царицына и Сталинграда. После размеренного и где-то неспешного темпа, взятого рабочими в зимний период, сейчас обновление развернулось с новой силой.





Десятки специалистов с утра и до позднего вечера высаживают крупномерные деревья, кустарники, «подкручивают» наспех уложенный осенью поливочный водопровод, протягивают через кабель-каналы сети электроснабжения.









Экстренно ровняются рабочими перекопанные участки зелёной зоны. Идёт отсыпка верхнего слоя грунта завезённой в мешках земляной смесью.













Активизировались работы и по укладке отдельных участков тротуара, которые ранее специалисты в местах проезда строительной техники не мостили, опасаясь повреждения.









На глазах преобразилось и основание стелы у вечного огня. Ещё несколько недель назад рабочие размеренно зачищали её основание от повреждённого бетона, и вот буквально в несколько дней памятник уже практически полностью вновь оделся в гранитное одеяние. Идёт гидроизоляция швов.





Специалисты-гравировщики приступили к восстановлению надписей на надгробных плитах братской могилы. На предыдущем этапе здесь было восстановлено её бетонное основание и возвращена гранитная облицовка подпорных плит.

Ранее специалистами произвели омолаживающую обрезку многолетних деревьев в сквере, и теперь некогда тенистые тротуары предстали перед прохожими в довольно необычном виде.









Тёплая погода позволила специалистам поднажать и с укладкой рулонного газона.









Последний, по признанию специалистов, ещё не «проснулся» после зимы и поэтому ещё имеет рыжеватый оттенок, но весеннее солнце и полив уже в ближайшие недели сделают своё дело, и покрытие ещё порадуют жителей и гостей города яркой, сочной зеленью.

Как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», поднажать обещают и рабочие, привлечённые к замене остекления здания ЦУМа, выходящего на площадь Павших борцов. В настоящее время уже демонтированы старые стеклопакеты, завершается монтаж новых заполнений на четвёртом этаже.





Приближаются к завершению и работы по обновлению зелёной зоны верхней террасы Центральной набережной на участке от ул. им. Наумова до ул. 7-й Гвардейской. Однако, благоустройство за 147,9 млн рублей власти решили разнообразить дополнительной детской площадкой. 21 марта стало известно, что на её устройство в месячный срок власти выделили ещё 7,1 млн рублей.





Неожиданно в мэрии решили обратить внимание и на полузаброшенные участки пешеходных и зелёных зон вокруг Дома Павлова. Ещё несколько недель назад чиновники предлагали горожанам проголосовать за обновление скверов по ул. 13-й Гвардейской и ул. им. Наумова в Центральном районе Волгограда (в границах пр-кта им. В.И. Ленина и ул. Советской) в приоритетном порядке, но лишь в 2026 году, однако 21 марта 2025 года здесь уже закипело обновление.













Рабочие аврально демонтируют перекосившиеся железобетонные плиты, которыми вымощен тротуар, пилят многолетние деревья.





Взамен муниципалитет пообещал закатать в асфальт тротуары и высадить здесь 130 новых деревьев.





Примечательно, что наравне с подрядными организациями помогают приводить территории в порядок и рядовые жители. В 2025 году, после продолжительного перерыва, власти всё же «заморочились» с объявлением месячника по благоустройству, который ранее несколько раз не организовывался.





Волгоградцы помогли муниципалитету прибрать склоны Центральной набережной от листвы и пластикового мусора.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в преддверии визита в город высокопоставленных гостей, администрация планирует навести марафет не только вокруг музеев, мемориальных комплексов и мест традиционного поклонения доблести защитников Сталинграда в центре Волгограда, но и сопутствующую инфраструктур вдоль шоссе Авиаторов, по которой повезут глав государств и иностранные делегации.Здесь аврально будут высажены десятки крупномерных деревьев, установлены новые остановочные павильоны, а также украшения: сотни флагов и тематических арт-объектов.

Фото: Геннадий Гуляев