Волгоградец под видеокамерой стащил барсетку с деньгами у знакомого

Кражу барсетки с деньгами и документами, совершенную в Тракторозаводском районе Волгограда средь бела дня, записала камера видеонаблюдения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на видео попал молодой человек в темной одежде. Схватив чужое, он бросился наутек. Однако вора быстро нашли.





По данным полиции, им оказался 18-летний знакомый 24-летнего хозяина барсетки. В небольшой мужской сумке, которую украл волгоградец, находилось 50 тысяч рублей, сотовый телефон и банковские карты.

- Подозреваемый сознался в содеянном. Имущество изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в Главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области