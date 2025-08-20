Происшествия

Волгоградец под видеокамерой стащил барсетку с деньгами у знакомого

Происшествия 20.08.2025 13:51
0
20.08.2025 13:51


Кражу барсетки с деньгами и документами, совершенную в Тракторозаводском районе Волгограда средь бела дня, записала камера видеонаблюдения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на видео попал молодой человек в темной одежде. Схватив чужое, он бросился наутек. Однако вора быстро нашли.



По данным полиции, им оказался 18-летний знакомый 24-летнего хозяина барсетки. В небольшой мужской сумке, которую украл волгоградец, находилось 50 тысяч рублей, сотовый телефон и банковские карты.

- Подозреваемый сознался в содеянном. Имущество изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в Главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.08.2025 09:50
Происшествия 20.08.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.08.2025 08:53
Происшествия 20.08.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2025 10:38
Происшествия 19.08.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2025 09:06
Происшествия 19.08.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2025 07:19
Происшествия 19.08.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 20:22
Происшествия 18.08.2025 20:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 20:21
Происшествия 18.08.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 18:58
Происшествия 18.08.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 18:44
Происшествия 18.08.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 17:16
Происшествия 18.08.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 17:04
Происшествия 18.08.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 13:33
Происшествия 18.08.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 12:38
Происшествия 18.08.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 10:48
Происшествия 18.08.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 06:55
Происшествия 18.08.2025 06:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:48
Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
16:48
«Ъ»: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* сократила число махинацийСмотреть фотографии
16:10
Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонкамиСмотреть фотографии
16:05
Волгоградскому пенсионеру помогли «отвоевать» у СФР 130 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:37
Недостаток мигрантов? Аграрии готовы платить волгоградцам до 100 тыс. за сбор урожаяСмотреть фотографии
14:49
Не только дома, но и парки, школы, детские сады: в Волгоград приходит федеральный девелопер со смысломСмотреть фотографии
14:44
Такой вот аншлаг: в Камышине УК «назвала» улицу в честь несуществующего академикаСмотреть фотографии
14:12
Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеровСмотреть фотографии
14:01
«Нет никакой связи»: яхтсмен исчез после выхода в Цимлянское водохранилищеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде временно сокращены маршруты трамваев №1 и №3Смотреть фотографии
13:51
Волгоградец под видеокамерой стащил барсетку с деньгами у знакомогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Полузащитник Максим Кайнов перешел в «Ротор» на правах арендыСмотреть фотографии
13:33
Паром запустят в Волжском 21 августа после подъема воды в АхтубеСмотреть фотографии
12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
11:17
Судья в почетной отставке скоропостижно скончался под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
От Аллеи Героев до ул. 7-й Гвардейской: в центре Волгограда появится ещё 40 платных парковокСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцев 20 августа оповестят о ЧС по радио и ТВСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
09:50
Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Китайская Magic Fun превратит 120-метровое колесо обозрения в Волгограде в огромный видеоэкранСмотреть фотографииCмотреть видео
08:53
Под Волгоградом бездомному рецидивисту на тракторе не удалось удрать от полицииСмотреть фотографии
08:34
Волгоградку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную прописку родных из АрменииСмотреть фотографии
08:19
На очереди автобусы и трамваи? В Волгограде маршрутка №174 поднимет расценки до 100 рублейСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде с 1 сентября в два раза увеличат количество рейсов автобуса №68Смотреть фотографии
07:02
Владельца 95 га земли под Волгоградом накажут за выращивание заменителя кофеСмотреть фотографии
06:29
Согласовали, но не санкционировали? В Рудне за 5,3 млн рублей ликвидируют свалку у реки ЩелканСмотреть фотографии
 