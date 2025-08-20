Федеральные новости

«Ъ»: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* сократила число махинаций

Федеральные новости 20.08.2025 16:48
0
20.08.2025 16:48


Частичная блокировка звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* уже привела к значительному снижению количества телефоннх мошенничеств, соверашемых в отношении россиян. Такими данными с «Коммерсантом» поделились эксперты. В частности, сообщается, что с 11 августа число таких преступлений сократилось на 40%.

В комментариях «Ъ» представители операторов связи сообщили, что с начала года фиксируют пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров, – в основном из Великобритании. На мессенджеры пришлось до 60% сообщений о мошенничестве. После блокировки, уточняют операторы, количество мошеннических звонков сократилось на 70%. При этом объем активности преступников через звонки из-за рубежа увеличился на 83%.

– Это значимый результат всего за неделю. Он наглядно демонстрирует, что значительная часть телефонного мошенничества действительно мигрировала в мессенджеры, а значит, блокировка затронула ключевой канал атак. Однако важно понимать: мошенники крайне гибки и быстро адаптируются. Уже сейчас фиксируется рост активности через звонки по сотовой связи и международные номера. Отсюда главный вывод: нельзя ограничиться только техническими мерами. Необходима комплексная работа — от развития инструментов фильтрации и антифрод-систем до повышения цифровой грамотности пользователей. Люди должны понимать, что мошенники могут звонить с любых каналов связи, а защита начинается с осторожного поведения и внимательности к подозрительным звонкам, – прокомментировал ситуацию депутат ГД Антон Немкин. 

По его мнению, достичь успеха в борьбе с телефонным мошенничеством в отношении россиян, можно только за счет жесткого регулирования, технологических решений со стороны операторов и банков,  формирования устойчивой культуры кибербезопасности в обществе. Все это должно работать синхронно, подчеркнул Немкин. 

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
18.08.2025 08:25
Федеральные новости 18.08.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2025 21:10
Федеральные новости 15.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.08.2025 14:37
Федеральные новости 14.08.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 12:33
Федеральные новости 13.08.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 06:28
Федеральные новости 13.08.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 20:15
Федеральные новости 12.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 18:41
Федеральные новости 12.08.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 06:18
Федеральные новости 12.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 17:55
Федеральные новости 11.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 08:26
Федеральные новости 11.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 07:55
Федеральные новости 11.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 12:13
Федеральные новости 10.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 11:05
Федеральные новости 10.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:11
Федеральные новости 10.08.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:00
Федеральные новости 10.08.2025 08:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:34
«Ну не может человек 21 час спать!»: мать двоих детей впала в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
18:47
Убегавших по полям мигрантов настигли волгоградские силовики с БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Валерию Кроман утвердили на посту главы ГосжилнадзораСмотреть фотографии
17:36
40 рублей за поездку? Власти Волгограда готовятся к повышению тарифов на проездСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом задержали врача-терапевта за выдачу фиктивных больничныхСмотреть фотографии
17:08
В Волжском эвакуировали посетителей ЦУМаСмотреть фотографии
16:48
Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
16:48
«Ъ»: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* сократила число махинацийСмотреть фотографии
16:10
Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонкамиСмотреть фотографии
16:05
Волгоградскому пенсионеру помогли «отвоевать» у СФР 130 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:37
Недостаток мигрантов? Аграрии готовы платить волгоградцам до 100 тыс. за сбор урожаяСмотреть фотографии
14:49
Не только дома, но и парки, школы, детские сады: в Волгоград приходит федеральный девелопер со смысломСмотреть фотографии
14:44
Такой вот аншлаг: в Камышине УК «назвала» улицу в честь несуществующего академикаСмотреть фотографии
14:12
Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеровСмотреть фотографии
14:01
«Нет никакой связи»: яхтсмен исчез после выхода в Цимлянское водохранилищеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде временно сокращены маршруты трамваев №1 и №3Смотреть фотографии
13:51
Волгоградец под видеокамерой стащил барсетку с деньгами у знакомогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Полузащитник Максим Кайнов перешел в «Ротор» на правах арендыСмотреть фотографии
13:33
Паром запустят в Волжском 21 августа после подъема воды в АхтубеСмотреть фотографии
12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
11:17
Судья в почетной отставке скоропостижно скончался под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
От Аллеи Героев до ул. 7-й Гвардейской: в центре Волгограда появится ещё 40 платных парковокСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцев 20 августа оповестят о ЧС по радио и ТВСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
09:50
Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Китайская Magic Fun превратит 120-метровое колесо обозрения в Волгограде в огромный видеоэкранСмотреть фотографииCмотреть видео
 