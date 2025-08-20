«Ъ»: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* сократила число махинаций





Частичная блокировка звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* уже привела к значительному снижению количества телефоннх мошенничеств, соверашемых в отношении россиян. Такими данными с «Коммерсантом» поделились эксперты. В частности, сообщается, что с 11 августа число таких преступлений сократилось на 40%.

В комментариях «Ъ» представители операторов связи сообщили, что с начала года фиксируют пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров, – в основном из Великобритании. На мессенджеры пришлось до 60% сообщений о мошенничестве. После блокировки, уточняют операторы, количество мошеннических звонков сократилось на 70%. При этом объем активности преступников через звонки из-за рубежа увеличился на 83%.

– Это значимый результат всего за неделю. Он наглядно демонстрирует, что значительная часть телефонного мошенничества действительно мигрировала в мессенджеры, а значит, блокировка затронула ключевой канал атак. Однако важно понимать: мошенники крайне гибки и быстро адаптируются. Уже сейчас фиксируется рост активности через звонки по сотовой связи и международные номера. Отсюда главный вывод: нельзя ограничиться только техническими мерами. Необходима комплексная работа — от развития инструментов фильтрации и антифрод-систем до повышения цифровой грамотности пользователей. Люди должны понимать, что мошенники могут звонить с любых каналов связи, а защита начинается с осторожного поведения и внимательности к подозрительным звонкам, – прокомментировал ситуацию депутат ГД Антон Немкин.

По его мнению, достичь успеха в борьбе с телефонным мошенничеством в отношении россиян, можно только за счет жесткого регулирования, технологических решений со стороны операторов и банков, формирования устойчивой культуры кибербезопасности в обществе. Все это должно работать синхронно, подчеркнул Немкин.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена