«Ну не может человек 21 час спать!»: мать двоих детей впала в кому в поезде Волгоград-Москва

Общество 20.08.2025 19:34
У жительницы Москвы случился инсульт в поезде, когда она возвращалась домой с двумя детьми из Волгограда. Об этом 20 августа со ссылкой на мать москвички сообщил ТГ «Осторожно, новости!». По данным авторов канала, персонал РЖД и медики не оказали женщине должного внимания. 

Сообщается, что инцидент произошел в середине августа. Соцработник Елена З. ехала в плацкартном вагоне вместе с двумя дочками, когда почувствовала себя плохо. Со слов матери Елены, она потеряла сознание и упала. Пассажиры положили женщину на полку и попросили начальника поезда вызвать скорую помощь. 

В 5 утра на остановке в городе Липецке, передают авторы ТГ-канала, в вагон зашла бригада медиков. Однако, как утверждает мать москвички, они даже не подошли к ее дочери и бегло осмотрели ее, стоя в проходе. В итоге женщина так и оставалась без сознания всю дорогу. 

В Москве семью встречала бабушка. Со слов Натальи, проводник не помог ей вынести дочь и просил быстрее освободить вагон, так как поезд отгоняли в депо. Сообщается, что Наталье пришлось тащить остававшуюся без чувств дочь на своей спине. 


Когда молодую женщину госпитализировали, ей поставили диагноз – венозный инфаркт, обширное кровоизлияние в мозг. Женщина перенесла трепанацию черепа. 

- Оказалось, что липецкие медики спутали ишемический инсульт, который случился в пути, с «состоянием сна». Сейчас женщина в коме, а её состояние, по словам матери, оценивается как крайне тяжёлое, - сообщает ТГ.

Мать Елены возмущена тем, что ни начальник поезда, ни проводник даже не поинтересовались, что с пассажиркой, которой вызвали скорую. 

- Ну не может человек 21 час спать! Врачи в больнице сказали, что потеряно время. Лена соцработник, она обслуживает бабушек, она никогда не пройдёт мимо, почему сейчас люди прошли мимо неё? - задается вопросом Наталья.

Обратились ли родственники в правоохранительные органы для проверки действий сотрудников РЖД и медиков, не сообщается. 

