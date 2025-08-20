



У жительницы Москвы случился инсульт в поезде, когда она возвращалась домой с двумя детьми из Волгограда. Об этом 20 августа со ссылкой на мать москвички сообщил ТГ «Осторожно, новости!». По данным авторов канала, персонал РЖД и медики не оказали женщине должного внимания. Сообщается, что инцидент произошел в середине августа. Соцработник Елена З. ехала в плацкартном вагоне вместе с двумя дочками, когда почувствовала себя плохо. Со слов матери Елены, она потеряла сознание и упала. Пассажиры положили женщину на полку и попросили начальника поезда вызвать скорую помощь.

В 5 утра на остановке в городе Липецке, передают авторы ТГ-канала, в вагон зашла бригада медиков. Однако, как утверждает мать москвички, они даже не подошли к ее дочери и бегло осмотрели ее, стоя в проходе. В итоге женщина так и оставалась без сознания всю дорогу. В Москве семью встречала бабушка. Со слов Натальи, проводник не помог ей вынести дочь и просил быстрее освободить вагон, так как поезд отгоняли в депо. Сообщается, что Наталье пришлось тащить остававшуюся без чувств дочь на своей спине.



Когда молодую женщину госпитализировали, ей поставили диагноз – венозный инфаркт, обширное кровоизлияние в мозг. Женщина перенесла трепанацию черепа.

- Оказалось, что липецкие медики спутали ишемический инсульт, который случился в пути, с «состоянием сна». Сейчас женщина в коме, а её состояние, по словам матери, оценивается как крайне тяжёлое, - сообщает ТГ.

Мать Елены возмущена тем, что ни начальник поезда, ни проводник даже не поинтересовались, что с пассажиркой, которой вызвали скорую.