Эксклюзив ИА «Высота 102»: журналисты побывали в оживающем «Доме печати» и узнали о его будущем





В Волгограде руководство «Полиграфического комбината «Царицын», владеющего зданием «Дома печати», прокомментировало слухи о грядущем сносе легендарной заброшки в самом центре города. По информации собственников, такого рода планы компанией даже не рассматривались. Однако, сооружение действительно ожидают большие перемены. О том, в каком состоянии находится объект, а также что его ожидает в ближайшее время, – в эксклюзивном репортаже ИА «Высота 102».





Полвека – не предел

Современное здание «Дома печати», где долгое время размещались редакции региональных СМИ, было построено в 1981 году по проекту местного архитектора Александра Савченко.





– «Дом печати» – один из немногих сохранившихся до наших дней примеров волгоградского конструктивизма. Это одна из ярчайших работ Савченко в Волгограде, – рассказал журналистам начальник отдела капстроительства «ПК «Царицын» Виктор Новиков.

Даже сейчас, спустя 44 года после открытия, 14-этажное сооружение с его идеальной прямоугольной геометрией смотрится на фоне исторического центра особняком, привлекая взоры волгоградцев и гостей города-героя, но оставляя у наблюдателей не самое приятное впечатление из-за откровенно облезлого вида.





– Когда мы приобретали этот объект, мы изначально планировали его восстановление. «Дом печати» не только уникален для Волгограда с архитектурной точки зрения, но и находится в особом, знаковом месте. Рядом расположено множество памятников архитектуры. Кроме того, это туристический центр, рядом находится вокзал и, естественно, он в числе первых объектов, которые «встречают» гостей, прибывающих железнодорожным транспортом. Конечно, в столь плачевном состоянии «Дом печати» находиться больше не может, – говорит Виктор Новиков.





Перед тем как вдохнуть в заброшенное сооружение жизнь, специалисты провели инструментальную экспертизу объекта. Согласно выводам специалистов, фундамент и все несущие конструкции находятся в хорошем состоянии, что позволяет продолжить эксплуатацию здания.

– Сложно сказать, откуда пошли слухи об аварийности «Дома печати», – рассуждает собеседник информагентства. – Объект, возможно, действительно не совсем приспособлен к каким-то сценариям использования, требует комплексного обновления. Но в целом он в неплохом состоянии. Нам нужно придать ему новые смыслы и приспособить к современным строительным нормам. Чем, собственно, мы сейчас и занимаемся.

Мерзнуть не придется

При реконструкции сооружения специалисты в первую очередь планируют избавить «Дом печати» от родовой «травмы», связанной с энергоэффективностью.

– В своё время мне часто доводилось бывать по работе в гостях у коллег-журналистов. Знал лично многих редакторов и хочу вам сказать, что зимой здесь стоял лютый холод. Мёрзли как на Северном полюсе. Верхнюю одежду никто не снимал, – вспоминает не столь далекое прошлое Виктор Новиков.





Чтобы исключить данную проблему, специалисты полностью заменят все оконные заполнения.

– Здесь преимущественно были установлены алюминиевые рамы. Естественно, они очень сильно промерзают и плохо держат тепло. Сейчас полным ходом идёт их демонтаж, что, собственно, и могли заметить волгоградцы.









Работы по демонтажу продлятся ещё пару недель, а в 20-х числах июля начнётся установка современных стеклопакетов.





– Основная часть окон будет пластиковыми. Изнутри они будут заламинированы под дерево, а снаружи – под металл. Такое решение было специально предусмотрено заказчиком, чтобы не нарушать существующий архитектурный облик здания. К остеклению приступим уже совсем скоро. Рассчитываем всё закончить в августе – сентябре 2025 года, – рассказал представитель подрядной организации Александр Маклецов.

В общей сложности рабочим предстоит произвести установку нескольких сотен окон совокупной площадью свыше 2,5 тыс. кв. метров.





Также для повышения энергоэффективности фасад здания будет обшит утеплителем.

– От отделки здания железными панелями мы сразу же отказались. Представьте, у вас белоснежная улыбка. Как на её фоне будет смотреться зуб в коронке? Для нас «Дом печати» – это в первую очередь архитектурная жемчужина и одна из достопримечательностей города, которую мы хотим сохранить. Утеплять здание планируем современными материалами, которые сверху будут штукатуриться. На финальном этапе подберём цвет, который впишется в окружающую колористку и не станет сильно отличаться от исторического. В него и будет окрашено здание, – продолжает Виктор Новиков.

По его словам, уже к концу года снаружи здание полностью преобразится.

Комплексный подход

Одновременно с заменой окон в здании стартовали работы по обновлению кровельного покрытия.









– Безусловно, крыша – это один из наших приоритетов. Из-за того, что объект долгое время пустовал, здесь образовались дефекты гидроизоляции. Началось подтопление помещений. В настоящее время уже уложено новое покрытие над конференц-центром и частично над основным зданием. Планирует полностью завершить эту работу уже в ближайшие недели.

Также компания уже законтрактовала работы по замене сетей отопления.





Идёт подготовка к установке новых коммуникаций водоснабжения, водоотведения и электроэнергии. Кроме того, здесь появятся новые подъёмники.

– Будет заменено всё, в том числе и разработана и смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования, – говорит Виктор Новиков.









Ко внутренним работам строители по графику должны приступить ближе к концу года.

С ориентиром на прибыль

Чтобы «Дом печати» вновь обрёл жизнь, владельцам предстоит не только отремонтировать здание, но и переосмыслить его функционал. В планах полиграфического комбината обустроить здесь общественно-деловой центр с гостиницей, территорией общепита, современным конференц-залом и не только.

Сейчас компания ищет подрядчика, который разрабатывает дизайн-проект внутреннего убранства здания.

– Обсуждаем различные предложения от заинтересованных организаций. Думаем к осени этот вопрос закрыть, – говорит Виктор Новиков.





Ресторан, конференц-центр и уникальная смотровая площадка

После реконструкции существенно преобразится и центральный вход в здание. По словам Виктора Новикова, архитектурные решения Александра Савченко останутся неизменными и лишь обретут современный вид.









– Здесь мы думаем разместить ресепшен и обустроить центральную входную группу, – показывает на пока еще пустые стены Новиков, а воображение рисует следом картинки оживающего «Дома печати».





Сохранить прежний функционал новые владельцы обещают и за конференц-центром на четвёртом этаже здания.









- Мы планируем сохранить конференц-центр, но слегка переосмыслив. Всё дело в том, что такого рода актовые залы сейчас никому не нужны. Думаем сделать здесь модульную конференц-площадку, по формату экспоцентра, где будет оборудование и всё необходимое для организации и проведения широкого спектра мероприятий.

На пятом этаже должна появиться зона общепита.









– Здесь исторически располагалась столовая «Дома печати». Собственно, такую функцию за этим пространством мы и хотим сохранить. Естественно, здесь будет всё полностью отремонтировано, приведено в порядок, в том числе, будут исправлены ошибки ещё советских строителей. Естественно, у этого места будет новый дизайн. Сейчас мы прорабатываем вопрос о формате заведения, которое здесь могло бы разместиться. Перед реконструкцией пятого этажа нам нужно решить, будет ли здесь, скажем, некий лакшери-ресторан или обычная точка быстрого питания. Собственно, этот вопрос также упирается в общую концепцию использования здания. Если здесь размесятся офисы, то и необходимость в ресторане, думаю, может отпасть.





На крыше основного 14-этажного здания специалисты рассматривают возможность размещения смотровой площадки.









- Вы видите, по задумке Савченко у здания довольно необычная архитектура. Наверху она проявляется в двухуровневом подходе к обустройству крыши. Это, с одной стороны, элемент конструктивистского стиля, с другой – идеальное решение для организации смотровой площадки на уникальную панораму всего города.





















С крыши Дома печати открываются виды на собор Александра Невского, Каланчу, вокзал, храм преподобного Сергия Радонежского, планетарий и ЖК «Волжские Паруса». Кроме того, отсюда можно увидеть под необычным ракурсом многие памятники. К примеру, статую Александра Невского на пл. Павших Борцов и руины Мельницы Гергардта у музея-панорамы «Сталинградская битва».

За чей счёт?

Столь масштабные работы, естественно, требуют солидных инвестиций. Новый владелец сооружения не раскрывает точную сумму, которая потребуется на реализацию проекта, однако подчёркивает, что государственные инвестиции не предполагаются.

– Кто-то вкладывается в недвижимость заграницей, мы же хотим работать в родном городе, в родной стране. Конечно, это всё стоит прилично и у самого по себе комбината средств на это не хватило бы. В проекте примет участие холдинг, в который входит наша компания. Оставшаяся часть средств будет привлечена с помощью банков, – рассказал Виктор Новиков.

Отметим, что в разных источниках существует путаница с датировкой постройки сооружения. Всё дело в том, что в 60-х годах на привокзальной площади появилось историческое четырёхэтажное здание по адресу: ул. Коммунистическая, д. 11, которое сейчас имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и официально считается «Домом печати», однако высотка, которую де-факто все и привыкли называть «Домом печати», была построена на два десятилетия позже.

– Историческое четырёхэтажное здание мы также хотели бы привести в порядок и даже более того, рассчитываем связать их с 14-этажным зданием в единый с функциональной точки зрения комплекс. Но учитывая особый статус объекта, к этому мы пока что только подступаемся, – подытожил начальник отдела капстроительства Виктор Новиков.





















Фото: Андрей Поручаев, Вячеслав Зубарев