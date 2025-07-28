«Все было круто!»: волжане отметили 71-й день рождения любимого города





В Волжском накануне, 27 июля, завершились праздничные мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня основания города. На этот раз Волжский отмечал 71-летие.





Но разве можно было говорить о таком солидном возрасте, глядя на молодых и энергичных волжан, которые вместе с родными и друзьями пришли вечером на главную площадь города, где проходил финальный концерт с участием московской группы «Винтаж».







В ожидании выступления Анны Плетневой и местных артистов волжане облюбовали газон, где играли в футбол, делали селфи и просто отдыхали. Но собравшихся ждал сюрприз – над площадью пролетел самолет с праздничным баннером. А потом на зрителей полетели тысячи поздравительных листовок, которые с особым удовольствием ловили дети.







Когда на сцену вышла московская певица, пробиться поближе было фактически невозможно.





Самые терпеливые волжане заняли самые лучшие места заранее. И за это они получили возможность сделать фото с певицей, которая спустилась со сцены и поблагодарила волжан за такой теплый прием.







По традиции завершил праздничный вечер фейерверк – многочисленные залпы разноцветных созвездий осветило небо города, у которого уже в понедельник начались обычные трудовые будни. Но впечатлений от увиденного должно хватить до следующего дня рождения.





























































































































































