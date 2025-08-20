40 рублей за поездку? Власти Волгограда готовятся к повышению тарифов на проезд

20 августа в администрации Волгограда прокомментировали информацию перевозчиков о возможном повышении расценок на муниципальных маршрутах общественного транспорта. По информации властей, индексация сейчас действительно готовится. Однако произойдёт она не с 1 сентября, а, вероятно, несколько позже.

– Введение новых тарифов на маршрутах муниципального общественного транспорта в Волгограде с 1 сентября 2025 года не планируется. При этом добавим, что соответствующее решение на текущий момент находится в стадии проработки и будет приниматься исходя из текущих инфляционных процессов, – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Специалисты также обратили внимание на удорожание обслуживания городских маршрутов.

– Изменение тарифов позволяет поддерживать качество пассажирских перевозок на должном уровне в условиях роста цен на ГСМ и прочие расходные материалы, – добавили в администрации.

Напомним, накануне о повышении стоимости проезда объявила транспортная компания, обслуживающая маршрут №174. Организация с 1 сентября 2025 года поднимет расценки на 20-30 рублей, в зависимости от дальности поездки. При этом для пассажиров, передвигающихся на участке маршрута в границах Волгограда, стоимость поездки увеличится на 14% до 40 рублей.

В разговоре с журналистами ИА «Высота 102» в диспетчерской компании уточнили, что данная индексация учитывает в том числе и готовящийся рост тарифов на муниципальных маршрутах внутри Волгограда.

Отметим, конкретные пределы роста тарифов на услуги общественного транспорта в региональной столице властями не уточняются. Ранее стоимость проезда в Волгограде индексировалась властями 1 августа 2024 года. Тогда рост составил 9,3%. Фактически расценки увеличились с 32 до 35 рублей за поездку. При этом в мэрии попытались сгладить повышение за счёт широкой линейки специальных тарифов, подключаемых к транспортной карте «Волна».