



Власти Волгограда объявили о поиске подрядной организации, готовой разнообразить благоустройство верхней террасы Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальный заказчик «Волгоградзеленхоз» планирует установить детскую игровую площадку на участке от ул. им. Наумова до ул. 7-й Гвардейской.

Специалистам предстоит смонтировать две качалки, качели «Гнездо», детский игровой комплекс «Тюльпан», две урны, а также четыре скамьи. Последние должны быть оснащены декоративной подсветкой. Украсят детский уголок фигурки улиток и шесть шаров. Основание площадки должно быть вымощено специальной резиновой плиткой.

На эти цели выделено из бюджета 7,1 млн рублей. Подрядчика отберут через полторы недели. Все работы он должен завершить в авральные сроки — до 25 апреля 2025 года.

Отметим, ранее в 2024 году на благоустройство участка верхней террасы Центральной набережной в границах ул. им. Наумова до ул. 7-й Гвардейской уже выделялось 147,9 млн рублей.