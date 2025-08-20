Гендиректор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Слухи об отставке Бояринцева – спекуляции»





Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов сегодня, 20 августа, дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал о промежуточных результатах основной команды в Первой лиге, судействе, слухах о смене главного тренера и ответил на вопрос о целесообразности большого количества игроков в нынешнем составе. Также Андрей Владимирович пригласил болельщиков на ближайшие домашние матчи «Ротора», «Ротора-2» и «Ротора-М».

Гендиректор клуба оценил результат последних матчей сине-голубых. Напомним, «Ротор» после пятого тура идет на седьмом месте в турнирной таблице с восемью очками. Волгоградцы в прошлых трех встречах дома сыграли вничью с «Енисеем» (0:0), обыграли «Уфу» (1:0) и разошлись миром с «Соколом» в гостях (1:1).

- На данный момент результат мы оцениваем как удовлетворительный. Понимаем, где потеряли очки, и над чем нам необходимо работать. За этот период мы увидели, что команда прибавляет, футболисты больше понимают и лучше взаимодействуют друг с другом. Я вижу, что ребята проявляют характер и борются до последней минуты, и понимают, что результат на поле – это главное, - заявил Андрей Кривов.





Один из руководителей клуба затронул и традиционно горячо обсуждаемую проблему судейства.

- По итогам прошедших туров, на мой взгляд, встаёт вопрос о пределах допустимой борьбы на поле. Я уверен, что необходимо беречь игроков. Судейский департамент возглавляют опытные специалисты, и я верю, что они знают, как улучшить уровень и повысить качество судейства. Задача же нашей команды в складывающейся ситуации – концентрироваться на том, что мы можем контролировать: на своей игре и на поддержании дисциплины на поле, - подчеркнул Андрей Владимирович.

Кривов считает, что результат в данный момент является важнее стиля игры, который общественность также не оставляет без пристального внимания.

- Среди профессионалов, болельщиков и любителей футбола принято обсуждать стилистику игры. И у каждого свой ответ на вопрос – что же больше подходит для той или иной команды. Для меня качество и красота футбола заключаются в результате. Тренерский штаб и команда работают над тем, чтобы наша игра была целостной и эффективной. Болельщикам «Ротора» нравится, когда команда побеждает и это главное, к чему мы стремимся, - заявил спикер.

Также Кривов ответил на вопрос о целесообразности проведения активной трансферной кампании на вход и увеличении глубины состава первой команды. Напомним, сегодня «Ротор» объявил о переходе Максима Кайнова из «Сочи» на правах аренды.

- Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно вернуться назад и напомнить, что после прошлого сезона у нас остался основной костяк команды, 12 человек, сильнейших и приложивших максимум усилий игроков, которые искренне хотели играть за «Ротор». Мы хотели и работали над тем, чтобы в команде осталось больше игроков, но, к сожалению, некоторые из них выбрали другой путь.Что касается новых игроков – это был взвешенный и необходимый шаг для укрепления состава с учётом поставленных целей и задач. Стратегически мы хотим и делаем, чтобы большая часть игроков оставалась в составе команды не на один сезон. Для того, чтобы сделать вывод о том, много новичков или мало, я приведу пример: перед первой игрой чемпионата у нас было травмировано 8 футболистов, и для тренировочного процесса мы подняли из «Ротора-2» дополнительных футболистов. На сегодняшний момент у нас травмированы 5 футболистов, и наличие такого состава позволяет нам не терять эффективность в игре на протяжении всего матча. Кроме того, в перспективе всего сезона мы хотим задействовать всю команду, и те футболисты, которые есть у нас сейчас, создают хорошую внутреннею конкуренцию. Поэтому наша стратегия оправдана уже сейчас, и мы уверены в формировании состава по такому принципу, - объяснил данную ситуацию функционер.

Кроме того, гендиректор «Ротора» прокомментировал появившиеся в последнее время слухи в некоторых СМИ об отставке главного тренера Дениса Бояринцева.

- Хочу чётко обозначить нашу позицию: сегодня Денис Бояринцев - главный тренер «Ротора», и мы не вели и не ведём переговоров с другими тренерами. Все разговоры о недоверии – не более чем спекуляции, не имеющие под собой оснований. Добавлю основополагающий и понятный для всех причастных к спорту принцип: успешная работа тренера заключается в достижении результата. Если результата нет, то главный тренер теряет свою работу, - рассказал Андрей Кривов.





Не обошлась без внимания и проблема инсайдов о внутренних делах клуба до появления официальной информации.

- Мы понимаем интерес и обеспокоенность наших болельщиков. Пресс-служба клуба работает для того, чтобы болельщики получали информацию из первых рук, но только тогда, когда она на 100% подтверждена, а в ряде других случаев также заверена юридически. Особенно это касается трансферов и медицинских вопросов. Достоверность предоставленной информации – это репутация клуба, поэтому мы считаем неэтичным давать информацию, которую не можем подтвердить, и тем более касающуюся здоровья наших игроков, - считает Кривов.

25 августа в 19-30 ч. «Ротор» на «Волгоград Арене» примет московское «Торпедо» в шестом туре Первой лиги. Кроме того, «Ротор-2» 23 августа в 18-00 ч. на местном стадионе «Зенит» сыграет с брянским «Динамо» во Второй лиге Б, а «Ротор-М» в МФЛ там же встретится с ярославским «Шинником» 22 августа в 18-00 ч. Андрей Кривов пригласил всех болельщиков поддержать волгоградские команды на домашних играх.

- Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность и восхищение нашими болельщиками, которые с полной отдачей поддерживают основную команду «Ротор» дома и на выезде! На каждой выездной игре мы чувствуем себя как дома. Спасибо!Впереди нас ждёт насыщенный график домашних игр. В структуре клуба не так давно появились команды «Ротор-2» и «Ротор-М», в которых проходит подготовка резерва для основной команды. Несмотря на результаты команды, я приглашаю вас на матчи наших ребят. Для ребят на этапе становления их профессиональной карьеры очень важна ваша поддержка.Ещё раз благодарю болельщиков «Ротора» за веру в нас и до встречи на матчах СК «Ротор»! - завершил разговор гендиректор волгоградского клуба.





Напомним, перед началом сезона 25/26 ИА «Высота 102» опубликовало большое эксклюзивное видеоинтервью с Андреем Кривовым. Смотрите его на нашем сайте, а также читайте текстовую версию разговора, в ходе которого Андрей Владимирович поделился своими методами руководства коллективом, поведал о состоянии клубной инфраструктуры, желании увеличить внебюджетное финансирование СК «Ротор» и многом другом.