«А если беспилотник запустят?»: в Городище зреет скандал из-за Дома милости для бездомных и наркоманов









Жители рабочего поселка Городище Волгоградской области накануне, 5 августа, собрались вместе с семьями, чтобы высказать свой протест против намерения благотворительной организации возвести рядом с их домами и будущей школой Дом милосердия. Как рассказали городищенцы съемочной группе ИА «Высота 102», о затеянном в спальном районе строительстве они узнали совершенно случайно.

– Кто-то на страничке благотворительной организации «Право на жизнь» увидел информацию о том, что ее руководитель Ксения Чегодаева выкупила два участка в нашем районе, где по адресу ул. Зеленая, 77 собирается построить два жилых здания для проживания лиц без определенного места жительства. Мы были, конечно, в шоке. У нас здесь живут семьи, где много детей. А к нам собираются подселить очень сомнительный контингент, при этом нашего разрешения на это не спросили. Нам что, бросать работу и провожать и встречать детей из школы, чтобы с ними ничего не случилось? – переживают люди.

Жители не стали сидеть сложа руки и начали выяснять, как земельный участок рядом с домами оказался приспособлен под строительство приюта. Оказалось, что руководитель фонда еще несколько лет назад приобрела в Городище два участка из категории земель, предназначенных для ИЖС.





Однако в 2023 году Ксения Чегодаева обратилась к районным властям с просьбой изменить назначение участка под социальные объекты. Депутаты женщине не отказали. При этом перед изменением статуса земельных участков были проведены, как и положено, публичные слушания. Правда, как утверждают люди, никто даже предположить не мог, о каком участке земли идет речь – территория была обозначена лишь координатами, и подвоха никто не заметил. Также у жителей не было информации, что именно может появиться на данном участке.

Когда на месте предполагаемого строительства Дома милосердия появился вагончик, люди не стали терять время и приступили к сбору подписей. Противников проекта благотворительной организации набирается уже под пятьсот человек. Но и это – не предел. Жители утверждают, что против не только частный сектор, но и те, кто живет в центре Городища, и продолжили сбор подписей.





Городищенцы не скрывают, что, мягко говоря, глубоко обеспокоены планами Ксении.

– Мы посмотрели на сайте «Права на жизнь», кто является подопечными организации. Это лица с наркотической и алкогольной зависимостью, освободившиеся из мест лишения свободы, а также люди без документов, что особенно опасно в наше время. Кто знает, может, они согласятся за бутылку водки запустить беспилотник? – рассуждают люди.

При всем этом жители Городища подчеркивают – они согласны с необходимостью помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Но делать это, уверены они, нужно в отдалении от жилого сектора. Если бы место поддержки таких людей появилось за границами населенного пункта, еще на незастроенной периферии, никто бы, по их словам, возражать не стал.

Городищенцы уверены, что строить Дом милосердия там, где его хочет возвести руководитель фонда, нельзя. Хотя бы потому, что на расстоянии около 700 метров от участка, где уже стоит вагончик, зарезервировано место для возведения новой школы и детского сада. Власти обещают приступить к строительству объектов уже в следующем году. Кроме того, рядом те же чиновники в свое время выделили участки для многодетных семей и участников СВО. И соседство больших семей с сомнительными личностями, считают жители, неприемлемо.





Корреспондент «Высоты 102» связался с руководителем благотворительного фонда «Право на жизнь» Ксенией Чегодаевой и поинтересовался ее мнением относительно сложившейся ситуации.

– К сожалению, люди не хотят диалога, к которому я открыта. Хочу сказать, что все мои действия, как и благотворительного фонда, находятся в правовой плоскости. Да, я приобрела два участка из категории земель под ИЖС, потом в установленном порядке обратилась с просьбой изменить назначение земли. И получила такое разрешение. Что касается того, что я собираюсь здесь построить дом, где якобы будут жить бомжи и пугать местных жителей, то никаких разрешительных документов на это у меня пока нет, это лишь мечта – организовать такой центр, где бы люди, оказавшиеся в сложной ситуации, могли получить посильную помощь. Кроме того, на это нужны очень большие деньги, которых у меня тоже нет, – поделилась собеседница.

По словам Ксении, вагончик на участке она поставила для того, чтобы охранять свою частную собственность.

– Возможно, в будущем у нас получится построить здесь небольшое административное здание, где бы люди могли получить минимальную помощь – ну, например, подстричься. Речь не идет об их постоянном проживании, но и это, я повторяю, пока лишь планы, – продолжила руководитель фонда.





– Я уже много лет занимаюсь помощью людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Да, можно, конечно, говорить, что они сами в этом виноваты, но, зная реальные истории, могу сказать, что не каждый бы мог справиться с определенными вызовами судьбы. Жители вот говорят, что им страшно будет жить с такими соседями. Поверьте, я общаюсь с ними не первый год, в каких только местах мне как волонтеру не приходилось бывать, никогда никакой опасности от них не исходило. А тут люди нарисовали сами страшную картину и сами испугались, – рассуждает Ксения.

Жители Городища после сбора подписей против строительства Дома милосердия собираются отнести их в прокуратуру и в администрацию Городищенского района с просьбой выяснить законность изменения назначения земли, где может появиться не устраивающий их объект, а также оценить правомерность дальнейших планов собственника.

ИА «Высота 102», в свою очередь, обратилось с аналогичным запросом в районную администрацию. Как только ответ поступит в распоряжение редакции, он будет опубликован.

Фото и видео: ИА «Высота 102»



