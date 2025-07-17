Спорт

«Атмосфера – кайф»: волгоградский «Ротор» провел открытую тренировку перед сезоном  

Спорт 17.07.2025 09:07
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17.07.2025 09:07


Волгоградский «Ротор» накануне, 16 июля, на поле ВГАФК провел открытую для болельщиков тренировку перед стартом сезона Первой лиги 2025/2026. Посмотреть на красивые голы и изящные комбинации любимых футболистов, несмотря на изнуряющую жару,  собрались около 800 зрителей.

 

Открытые тренировки «Ротора» до начала чемпионата стали уже традиционными. Но, если в прошлом году это мероприятие состоялось на стадионе «Зенит», то в этот раз занятие прошло на газоне непосредственно около «Волгоград Арены». Футболисты и представители тренерского штаба команды вышли на поле под бурные аплодисменты соскучившихся по своей любимой команде зрителей, среди которых было много семей с детьми. Некоторые из болельщиков пришли на стадион ВГАФК с яркими плакатами в поддержку команды. 


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в начале тренировки поприветствовал преданных болельщиков, поздравил с началом сезона и поблагодарил зрителей за то, что они откликнулись на приглашение провести вечер вместе с футболистами.


Атмосфера на тренировке была жаркой в буквальном смысле слова. Пока спортсмены выполняли традиционную для тренировок работу - пробежки, передачи и квадраты, болельщики участвовали в конкурсах и розыгрышах призов.

 

Зрители должны были с определенного расстояния попасть мячом по маленьким воротам, а также ответить на вопросы ведущего на знание исторических и статистических фактах о «Роторе» и поучаствовать в лотерее. Желающих было очень много, так как в качестве подарков значились четыре абонемента и два мяча с автографами игроков «Ротора». Одним из счастливых обладателей мяча стал юный 13-летний поклонник сине-голубых Артем Шатковский, который пришел на открытую тренировку со своей семьей — мамой, братом и его девушкой.


- Болею за «Ротор» с 2021 года. Впервые побывал на таком мероприятии. Максимально позитивно. Счастлив, что удалось выиграть мяч. Выделю ему особое место в доме. Илья Сафронов мой любимый футболист. Он очень душевный, всегда выкладывается полностью. Это сильно выделяется, - рассказал Артем. 

17-летняя Елизавета стала следить за волгоградской командой в 2023 году благодаря папе.


- Настолько прониклась футболом с тех пор, что уже сама хочу играть. Раньше интересовалась этим видом спорта, но только международным футболом. Посещаю каждый домашний матч «Ротора». Планирую съездить и на выездные игры. Самый любимый футболист в команде - Глеб Шильников. Еще нравится Илья Сафронов. В прошлом сезоне команда выступила на твердую шестерочку. Хотелось бы все матчи выиграть, но что есть, то есть. Будем надеяться, что большинство игр в этом сезоне мы возьмем, - подчеркнула Елизавета.


20-летний Никита тоже полюбил «Ротора» благодаря семье.

- Болею за «Ротор» восемь лет. Папа сводил на стадион, с тех пор и полюбил клуб. На тренировке  хорошая и теплая атмосфера. Команда и болельщики были на позитиве. Сфотографировался с Андреем Семеновым. В прошлом сезоне команда выступила выше ожиданий и заняла достойное место. Верю, что новички усилят коллектив, а «Ротор» выступит лучше, чем в прошлом сезоне. В пятерке или шестерке — это очень хорошо уже будет, — заявил фанат сине-голубых.  

15-летняя Анастасия болеет за «Ротор» два года.


- Начала поддерживать команду благодаря подруге, которая «заразила» любовью к клубу. Любимый футболист - Никита Чагров, у которого удалось взять автограф сегодня. Надеюсь, что все матчи в предстоящем сезоне «Ротор» выиграет, - выразила оптимизм юная болельщица. 

 

После проведенной разминки футболисты разделились на две команды и провели двусторонку. В конце занятия футболисты нанесли удары по воротам и проверили голкиперов на реакцию.  


По окончании тренировки состоялась презентация новой игровой формы на предстоящий сезон и представление новичков. Футболисты по очереди выходили к спортивному директору Андрею Дурову и из его рук получали игровые футболки. Особенно громкими аплодисментами болельщики встретили, например, уже полюбившихся местной публике Никиту Чагрова, Илью Сафронова и Михаила Мальцева. Каждый игрок не остался без теплого приветствия от волгоградских болельщиков.


Кроме того, футболисты сине-голубых были награждены специальными наградами за индивидуальные достижения. Нападающий Дмитрий Лаврищев получил приз за лучший гол марта в Первой лиге, а Михаил Мальцев был отмечен за самый красивый гол команды в минувшем сезоне в ворота саратовского «Сокола». Никиту Чагрова болельщики признали лучшим игроком «Ротора» по итогам сезона 2024/2025.


По окончании официальной части мероприятия зрители получили возможность сфотографироваться  с командой и получить автографы у любимых игроков. А голкипера Никиту Чагрова болельщики буквально взяли в кольцо и долгое время не отпускали с поля.    


Удалось пообщаться с Никитой и корреспонденту  V102.RU. Футболист отметил ценность завоеванной награды лучшего игрока прошлого сезона, а также пригласил всех болельщиков на первый домашний матч «Ротора» в чемпионате, который состоится 4 августа на «Волгоград Арене». Напомним, соперником сине-голубых в этот день станет красноярский «Енисей».  

- Очень здорово получить такой приз, а в Волгограде даже втройне приятно при такой армии болельщиков. Горжусь этим. Раньше не признавался лучшим игроком сезона - только побеждал в голосованиях по итогам месяца. Почему мне удалось провести такой хороший прошлый сезон? Отвечу коротко - много работал. Ну и отдельно отмечу нашего тренера вратарей Андрея Никитина. Атмосфера сегодня на тренировке - просто кайф. В прошлом году проводили открытое занятие на «Зените», но здесь трибуны ближе к полю. Поэтому сейчас было даже приятнее. Приглашаю всех болельщиков поддержать нас в первом домашнем матче 4 августа. Фанаты всегда нас гонят вперед. Болельщики помогают нам побеждать. Без них этой энергетики не было бы. Очень ждем всех на стадионе. Надеюсь, что порадуем наших поклонников, - отметил голкипер.

Также Чагров поделился и мнением о своем партнере Владимире Сугробове, который перешел в «Ротор» в летнее межсезонье.


- Конкуренция никому никогда не вредила. Мы все работаем на максимуме. Пришел бы Сугробов или кто-то другой - всегда нужно отдаваться на 100%. С Владимиром быстро нашли взаимопонимание. Тем более - были с ним немного знакомы еще до периода совместной игры за «Ротор», - заявил Никита Чагров.


Зарядившись положительными эмоциями от встречи с болельщиками, «Ротор» теперь отправляется в Ульяновск, где проведет матч стартового тура Первой лиги с местной «Волгой». Этот поединок состоится 19 июля и начнется в 17-00 ч.





 






 









Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Андрей Поручаев V102.RU

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