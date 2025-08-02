Общество

«Некоторые животные сами просятся в кадр»: волгоградка показала скрытую от глаз людей жизнь острова Сарпинский

Общество 02.08.2025 15:41
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02.08.2025 15:41


В 14 лет волгоградка Алина Урусова увидела документальный фильм о зимородках, который не просто очаровал ее, но отчасти предопределил будущее. Влюбившись в мир дикой природы, уже много лет девушка считает лучшим досугом прогулку по лесу с фотоаппаратом в руках. Яркие кадры волгоградского фотографа-анималиста собрали в материале ИА «Высота 102».

- Когда я смотрела документальный фильм о зимородках, то просто не могла поверить, что птицы, которым больше подходит пейзаж тропических лесов, могут обитать и у нас, - эмоционально рассказывает Алина Урусова. – Потом у меня случились первые встречи с птицами и зверьми, и это был полный восторг! Конечно же, я выбрала для обучения биологический факультет и связала свою жизнь с биологией. Сейчас я преподаю любимую науку.


Словно чувствуя ее трепетное отношение ко всему живому, обитатели лесов не раз позволяли девушке хотя бы ненадолго понаблюдать за их жизнью. Хрупкие косули с настороженным и слегка наивным взглядом, выглянувший из норки байбак или лисица, точно знающая о своей фотогеничности, – кто только не попадал в объектив Алины Урусовой.


- Съемка диких животных отличается азартом – тебе нужно не просто найти модель и осторожно к ней подобраться, но и поймать свет в те короткие минуты, а порой и секунды, которые она согласится подарить на съемку, - улыбается девушка. – Конечно, без удачи в этом деле никуда. Иногда все идет из рук вон плохо, я трачу часы на дальнюю дорогу и сидение на жаре и при этом остаюсь без снимков. Но обычно после такого природа преподносит сюрпризы и чем-то да вознаграждает. Встречи, когда животные оказываются совсем близко, но при этом не замечают тебя, создают ощущение, что прямо сейчас, в эту минуту, ты приобщаешься к чему-то таинственному и скрытому от глаз большинства.



Для успешной съемки в лесу фотографу приходится в буквально смысле сливаться с природой. Правда, сохранять свое инкогнито нужно не со всеми животными – некоторые из них настолько расположены к человеку, что буквально сами просятся в кадр.


- Очень многое зависит от того, кто выступает в роли модели. Есть очень пугливые животные, которых трудно уговорить на фотосессию, а есть и те, кто сами просятся в кадр. Это зависит и от размеров тела ( мелкие птицы, например, относятся к человеку спокойнее), и от степени воздействия человека на этих животных. Ко многим охотничьим видам трудно подобраться из-за того, что они не ждут от человека ничего хорошего, - делится профессиональными тонкостями волгоградка. – Единого правила для всех нет, однако при съемке в лесу нужно казаться меньше, чем ты есть на самом деле. То есть пригнуться или даже лечь на землю, не шуметь и не делать резких движений.



Наблюдая за природой Волгоградской области, в последние годы Алина Урусова замечает серьёзные перемены в ее облике.


- Пойменные луга на острове Сарпинском, которые раньше были покрыты дикими луговыми цветами, сейчас активно выкашиваются, и от былой красоты, увы, ничего не остается. Несколько лет назад на острове случилось нашествие ясеневой изумрудной узкотелой златки, уничтожившей ясеневые посадки на острове, из-за чего деревья посохли и превратились в сухостой. Но есть и приятные перемены. Например, в этом году я открыла новый для региона вид птиц— тусклую пеночку, которая не встречается в Волгоградской области, да и в соседних регионах тоже, и обитает аж в горах Центральной Азии (Алтай, Тянь-Шань, Гималаи). Честно говоря, я всегда мечтала о таком «открытии», но представляла в этой роли орлана-долгохвоста, сипуху или мохноногогого сыча. Тем не менее, встречу с этой маленькой и, на первый взгляд, невзрачной птичкой я считаю своей огромной удачей!


Фото Алины Урусовой

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