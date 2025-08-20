Общество

Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцев

Общество 20.08.2025 16:48
0
20.08.2025 16:48


В Волгоградской области в текущем году пенсию в повышенном размере получают 14100 жителей. Как сообщили  V102.RU в СФР по региону, такое право имеют пенсионеры за работу в сельском хозяйстве.

- Размер «сельской» доплаты неработающему пенсионеру составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, - пояснили в Соцфонде.

Чтобы получить повышенную пенсию необходимо проработать в сельском хозяйстве не менее 30 лет и жить в сельской местности. Значение имеет также профессия и должность, к которые должны соответствовать списку, утвержденному правительством РФ.

В Соцфонде отметили, что с 2022 года неработающие пенсионеры при переезде в город из села сохраняют право на «сельский» стаж.

Фото из архива V102.RU

Лента новостей

19:34
«Ну не может человек 21 час спать!»: мать двоих детей впала в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
18:47
Убегавших по полям мигрантов настигли волгоградские силовики с БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Валерию Кроман утвердили на посту главы ГосжилнадзораСмотреть фотографии
17:36
40 рублей за поездку? Власти Волгограда готовятся к повышению тарифов на проездСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом задержали врача-терапевта за выдачу фиктивных больничныхСмотреть фотографии
17:08
В Волжском эвакуировали посетителей ЦУМаСмотреть фотографии
16:48
Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
16:48
«Ъ»: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* сократила число махинацийСмотреть фотографии
16:10
Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонкамиСмотреть фотографии
16:05
Волгоградскому пенсионеру помогли «отвоевать» у СФР 130 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:37
Недостаток мигрантов? Аграрии готовы платить волгоградцам до 100 тыс. за сбор урожаяСмотреть фотографии
14:49
Не только дома, но и парки, школы, детские сады: в Волгоград приходит федеральный девелопер со смысломСмотреть фотографии
14:44
Такой вот аншлаг: в Камышине УК «назвала» улицу в честь несуществующего академикаСмотреть фотографии
14:12
Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеровСмотреть фотографии
14:01
«Нет никакой связи»: яхтсмен исчез после выхода в Цимлянское водохранилищеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде временно сокращены маршруты трамваев №1 и №3Смотреть фотографии
13:51
Волгоградец под видеокамерой стащил барсетку с деньгами у знакомогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Полузащитник Максим Кайнов перешел в «Ротор» на правах арендыСмотреть фотографии
13:33
Паром запустят в Волжском 21 августа после подъема воды в АхтубеСмотреть фотографии
12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
11:17
Судья в почетной отставке скоропостижно скончался под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
От Аллеи Героев до ул. 7-й Гвардейской: в центре Волгограда появится ещё 40 платных парковокСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцев 20 августа оповестят о ЧС по радио и ТВСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
09:50
Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Китайская Magic Fun превратит 120-метровое колесо обозрения в Волгограде в огромный видеоэкранСмотреть фотографииCмотреть видео
 