Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцев

В Волгоградской области в текущем году пенсию в повышенном размере получают 14100 жителей. Как сообщили V102.RU в СФР по региону, такое право имеют пенсионеры за работу в сельском хозяйстве.

- Размер «сельской» доплаты неработающему пенсионеру составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, - пояснили в Соцфонде.

Чтобы получить повышенную пенсию необходимо проработать в сельском хозяйстве не менее 30 лет и жить в сельской местности. Значение имеет также профессия и должность, к которые должны соответствовать списку, утвержденному правительством РФ.

В Соцфонде отметили, что с 2022 года неработающие пенсионеры при переезде в город из села сохраняют право на «сельский» стаж.

Фото из архива V102.RU