Общество

Волгоградцам предлагают выбрать 8 мест из 21 для благоустройства в 2026 году

Общество 17.02.2025 16:25
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17.02.2025 16:25


Процесс предварительного отбора общественных территорий в Волгограде для благоустройства в 2026 году стартовал на официальном портале городской администрации, передает V102.RU.

Как сообщили в мэрии, проголосовать за два понравившихся варианта можно до 28 февраля включительно. Всего в предварительном отборе принимает участие 21 объект.

- Восемь из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут вынесены на финальное рейтинговое голосование, которое пройдет весной текущего года на всероссийской онлайн платформе, - указано в сообщении.

Участвовать в этом голосовании может любой волгоградец старше 14 лет.  

Варианты для голосования:

Красноармейский район

- Благоустройство территории парка «Пионерский»;

- Благоустройство территории парковой зоны вдоль ул. им.Фадеева («Севастопольская набережная»);

- Благоустройство общественной территории (парковая зона) по ул. 40 лет ВЛКСМ, вблизи стадиона «Темп».

Кировский район

- Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503.

Советский район

- Благоустройство территории по пр-кту Университетскому (в границах ул. Панфиловской – ул. Тормосиновской);

- Благоустройство территории по ул. Туркменской (в границах от здания № 17 до торца здания № 15).

Ворошиловский район

- Сквер по ул. Профсоюзной;

- Благоустройство ул. Пугачевской;

- «Благоустройство прогулочного маршрута по ул. Академической до берега Волги».

Центральный район

- Благоустройство ул. Волгодонская;

- Благоустройство ул. им. Островского;

- Благоустройство ул. Мира (2-ой этап);

- Благоустройство скверов по ул. 13-й Гвардейской и ул. им. Наумова в Центральном районе Волгограда (в границах пр-кта им. В.И. Ленина и ул. Советской).

Дзержинский район

- Общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии;

- Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль;

- Благоустройство территории, прилегающей к зданию ГУЗ «Поликлиника N 30» по ул. Ангарской, д. 114а;

- Благоустройство территории, прилегающей к медицинским учреждениям, в границах ул. им. Землячки и ул. Космонавтов.

Краснооктябрьский район

- Парк «Победа» по пр-кту им. В.И. Ленина (от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской).

Тракторозаводский район

- Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной;

- Благоустройство территории, прилегающей к «Народному стадиону Трактор», расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда, на пересечении ул. им. Шурухина и ул. Ополченской;

- Благоустройство озелененной территории, включающей территорию конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ».

Фото из архива V102.RU

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