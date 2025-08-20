Расследования

Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточнице

Расследования 20.08.2025 11:53
20.08.2025 11:53


Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор чиновнице по обвинению в совершении коррупционного преступления. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, председатель комитета архитектуры и строительства администрации района признана виновной в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и в мошенничестве с использованием своего служебного положения. 

В период с февраля 2017 года по февраль 2021 года фигурантка уголовного дела получила через посредников денежные средства в общей сумме около 600 тыс. рублей в качестве взятки за беспрепятственное утверждение и ускоренную выдачу разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на территории района. Кроме того, во время нахождения на больничном  и фактического отсутствия на рабочем месте подсудимая под предлогом помощи в ускорении выдачи разрешений на строительство получила через посредника порядка 200 тыс. рублей.

Суд приговорил чиновницу к 7 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч. 

Также она в течение 3 лет лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Однако  с учетом наличия у осужденной на иждивении 6-летнего ребенка суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения дочерью 14-летнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Как стало известно V102.RU, взяточницей оказалась Татьяна Фудина. Ее имя до сих пор числится в списке руководителей администрации Городищенского района. 


