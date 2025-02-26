В Волгограде мосты украсят ко Дню Победы флагами за 10,3 млн рублей





В преддверии Дня Победы власти Волгограда украсят мостовые сооружения на территории Центрального и Дзержинского районов тематическими флагами. Как сообщает ИА «Высота 102», праздничное оформление чиновники решили установить по маршруту следования делегаций на путепроводе у аэропорта, а также на Астраханском мосту.

Согласно проектно-сметной документации, размещённой на Госзакупках, в общей сложности специалистам предстоит изготовить 640 красных флагов, в нижней части которых будет пропечатана георгиевская ленточка. Размер каждого полотна 2,5 на 1 метр. Также в контракт входит поставка соответствующего количества четырёхметровых флагштоков и креплений для монтажа на дорожное ограждение.

На путепроводе у аэропорта запланирована установка 280 флагов, ещё 360 чиновники рассчитывают смонтировать на Астраханском мосту. Производство и монтаж праздничного оформления обойдётся бюджету в 10,3 млн рублей или 16 тыс. за одну единицу декоративной продукции.

Отметим, установить флаги подрядчику предстоит до 1 апреля 2025 года. Компания будет определена по итогу конкурсных процедур в течение ближайших недель. Напомним, ранее редакция сообщала о планах администрации Волгограда установить в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне семиметровые звёзды на Самарском разъезде в Дзержинском районе областного центра. Последний также располагается по пути следования из аэропорта в центр города.

Фото из архива ИА «Высота 102»