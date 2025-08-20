Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкой





Губернатор Андрей Бочаров пообещал комплексно обновить общественный транспорт города Волжского. Соответствующую задачу руководитель поставил перед профильными комитетами, а также новой областной комиссией, которая будет курировать соответствующие вопросы.

- Считаю, что сегодня, на основе уже полученного опыта, с использованием достаточно широкого перечня новых и уже знакомых нам механизмов федеральной поддержки, необходимо приступить к формированию и реализации комплексного проекта по обновлению общественного транспорта города Волжского – второго по численности населения города Волгоградской области, части большой волгоградско-волжской агломерации, центра всего Заволжья, - подчеркнул глава региона.

На совещании также было подчёркнуто, что вопросы развития дорожной инфраструктуры и общественного транспорта – одни из приоритетных. Обновление подвижного состава и дорог позволяет повысить качество городской среды и привлекательность населённых пунктов региона для высококвалифицированных специалистов, без которых невозможно развитие промышленного потенциала региона.

- Учитывая важнейшую роль, которую выполняет дорожно-транспортная инфраструктура в социально-экономическом развитии территорий — муниципальных образований, региона в целом, актуальность задачи синхронизации пассажирских и транспортных потоков из муниципальных районов области на территории наших крупнейших городов — Волгограда и Волжского; учитывая серьезный синергетический эффект, который достигается при использовании всех видов общественного транспорта, в том числе речного и авиационного, и в целом задачу дальнейшего развития всей Волгоградской агломерации, предлагаю создать отдельную областную рабочую группу по вопросам развития региональной дорожной инфраструктуры и транспорта, и, конечно, привлечь к ее работе ведущих экспертов нашей страны, - подытожил Андрей Бочаров.

По информации администрации Волгоградской области, за несколько минувших лет в Волгограде удалось существенно обновить подвижной состав общественного транспорта. Доля новых машин здесь составляет – 82%. На межмуниципальных маршрутах было обновлено порядка 50% транспорта.

Напомним, в конце 2024 года администрация Волжского обращалась в Волгоградскую городскую думу с просьбой о выделении дополнительных средств на реализацию инвестиционного проекта по модернизации трамвайного хозяйства, аналогичного тому, что был претворён в жизнь на территории Волгограда, где соответствующая инфраструктура была передана в концессионное управление компании-инвестору.