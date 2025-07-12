«Велик соблазн бросить мешок селитры»: чем грозят волгоградцам ранние арбузы





К началу июля арбузы потеснили на прилавках другие сезонные ягоды. Продавцы уверяют, что их товар приехал к покупателям с астраханских или дагестанских бахчей. Нередки и традиционные рассказы о «настоящих быковских арбузах». Действительно ли появившиеся в продаже ягоды безопасны для здоровья, или с выбором летнего лакомства стоит повременить еще как минимум несколько недель? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота102».

Старший научный сотрудник Быковской селекционной опытной станции Елена Варивода смотрит на ранние арбузы без особого скепсиса. Однако в историях о прохождении ягод, убеждена специалист, кроется немало лукавств.

- Пока в Волгоградской области продают привозные арбузы. Только недавно у нас начался сезон наших, местных, ягод, которые выросли под пленкой, - комментирует Елена Варивода. – А вот богарных, созревших под солнцем, плодов придется подождать как минимум до конца июля. Впрочем, если сочную ягоду хочется попробовать уже сейчас, то я не вижу в этом большой проблемы. Из-за завоза иностранного продукта арбуз стал уже не сезонным, а круглогодичным товаром.





Жительница Камышинского района Елена Ковалева, много лет выращивающая арбузы естественным путем, настроена не так оптимистично. Опытный бахчевод советует горожанам набраться терпения и поставить на стол по-настоящему спелую, пропитанную волжским солнцем, ягоду.

- Настоящих арбузов пока еще нет. По крайней мере, в Камышинском районе, - уверяет Елена Ковалева. – Чистому степному арбузу требуется три месяца – природу не обманешь. И, если мы посадили его 9 мая, то окончательно дозреет он в лучшем случае к концу июля. Сегодня утром мы ездили на поля и видели, что пока наши ягодки размером с теннисный мячик.

Вопреки уверениям продавцов о том, что и сама ягода, и совесть его производителя максимально чисты, Елена Ковалева говорит о возникающих соблазнах фермеров.

- Недавно мои знакомые, участвующие вместе со мной в варке нардека, покупали для мероприятия целый прицеп арбузов. Хотели угостить ими детей, но и в итоге просто выбросили. Сказали, что на настоящую ягоду они пока не похожи - сплошная бутафория, - говорит Елена Ковалева. – На самом деле при мелиорации крайне трудно не соблазниться и не бросить в ручей мешок селитры. Она ускоряет рост плода и придает ему цвет, но вредит нашему здоровью.





С тем, что напичканные селитрой арбузы оставят о себе не самое приятное впечатление, согласен и профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко.

- Некоторые ягоды завозят в Волгоградскую область из других стран – что-то из Латинской Америки, что-то – с Ближнего Востока. Естественно, транспортировка занимает не один день, поэтому арбуз выезжает к нам неспелым, - рассуждает заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ. – Дозревая в пути, он неминуемо теряет и во вкусе, и в количестве полезных веществ. Опасность же местных ранних арбузов, на мой взгляд, сильно преувеличена. Если, конечно, мы не говорим о кустарном производстве, на котором нанятые мигранты вливают в почву ведра селитры.

Куда большей опасностью для фанатов самого популярного летнего продукта Михаил Стаценко считает не нитратную «передозировку», а загрязнение микробами.

- Безусловно, несоблюдение агротехнологий, использование лишних пестицидов и гербицидов может навредить здоровью человека. Но я бы больше говорил о риске отравления из-за микробного загрязнения. Арбуз лежит на земле, и мы не видим всех микротрещин на его корке, - объясняет профессор. - Поэтому перед подачей на стол ягоду следует помыть с мылом и протереть губкой. Если же вы задумали взять не целый арбуз, а завернутую под пленку половинку, подумайте десять раз. Вы не знаете, кто и как резал этот продукт. Какими руками? И в конце концов сколько времени он провел под этой пленкой? Если элементарные правила гигиены были нарушены, то обычный летний ужин рискует обернуться неприятными последствиями.

На уходящей неделе сотрудники испытательной лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили появившиеся в продаже арбузы на наличие в них сальмонеллы, нитратов и ГМО. В местных ягодах отклонений от нормы специалисты не нашли.

Фото из архива V102.ru