Общество

Не ударить в грязь лицом: на уборку и украшение Волгограда выделены миллионы

Общество 16.03.2025 20:01
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16.03.2025 20:01


В Волгограде в один день объявлено сразу несколько электронных аукционов на озеленение центральных улиц и их уборку от мусора. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, в рамках подготовки к проведению праздничных мероприятий и встрече гостей в Волгограде ищут подрядчика, который по заявке будет убирать центр города днем и ночью.

Работать придется в Центральном районе с 6-00 до 18-00, а также с 18-00 до 6-00. От мусора предстоит чистить урны, канавы, склоны и улицы. Предусмотрена погрузка и вывоз отходов самосвалами. Начальная стоимость работ составляет более 1 миллиона рублей.

В Дзержинском районе Волгограда основной упор делается на озеленение. Так, объявлен аукцион на 2,1 миллиона рублей на высадку до 10 апреля на проспекте Жукова и ул. им. Рокоссовского 62 саженцев крымской сосны высотой 2 – 2,5 метра.

На проспекте Жукова озеленят участок по направлению в центр города от ул. К. Либкнехта до ул. Трехгорной. На ул. им. Рокоссовского саженцы сосны высадят на нечетной стороне от проспекта Жукова до моста через Волгу.

Здесь также появится зеленый газон, высаженный методом гидропосева на площади 8000 кв.м. Уже определен подрядчик. Работы до 1 апреля выполнит волгоградская компания ООО «КСК» за 882 тысячи 360 рублей.

Еще 2,7 миллиона рублей планируется освоить на 100 кашпо с цветами, которые до 15 апреля должны появиться на опорах освещения на территории общего пользования Дзержинского района.

Также за 271 тысячу рублей ищут подрядчика, который побелит 2278 деревьев в Центральном районе Волгограда. Работы предстоят на проспекте Ленина, ул. Невская, ул. Краснознаменская, ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Володарского, ул. Чуйкова, ул. Советская, ул. Коммунистическая и др. Срок исполнения – неделя с даты заключения контракта. 

Напомним, что Волгоград в апреле пройдет международный форум Союзного государства. Мероприятие пройдет под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Планируется участие и глав государств.  

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