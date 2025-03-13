Политика

Путин сообщил, что ждет Лукашенко перед 9 мая в Волгограде

Политика 13.03.2025 15:45
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13.03.2025 15:45


Сегодня, 13 марта, в Москве проходит встреча президента Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Перед началом переговоров российский президент анонсировал визит Александра Лукашенко в Россию в мае текущего года, отметив, что главу союзного государства ожидают и в Волгограде, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

– Мы очень ждем вас и 9 Мая, а до этого в Волгограде запланирован тоже большой форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, где ожидается много других коллег из других стран, – сказал Путин, открывая двустороннюю встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Отметим, что сегодняшний визит Александра Лукашенко в Москву – первый после прошедших выборов в Белоруссии. Лидеры двух государств обсудят, как сообщается, ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

О проведении международного форума Союзного государства в Волгограде ранее сообщал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Известно, что это мероприятие пройдет в Волгограде под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в апреле 2025 года. Планируется, что кроме депутатов обеих стран, к участию пригласят парламентариев  стран СНГ и законодательных органов ряда других государств. 

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