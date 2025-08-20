Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практику





Более 80 студентов из ведущих учебных заведений страны прошли в этом году производственную практику на ЕвроХим-ВолгаКалии. Набираться необходимого опыта в Котельниково приехали воспитанники Волжского политехнического техникума, Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики, Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, Южно-Российского государственного политехнического университета, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Волгоградского государственного технического университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Направления подготовки самые разные: подземная разработка месторождений полезных ископаемых, горное дело, прикладная геология, и по каждому из них будущие профессионалы своего дела смогли расширить свои компетенции на крупнейшем на юге России калийном комбинате.

– Предприятие произвело очень сильное впечатление своими масштабами и уровнем технической оснащенности. Искренняя благодарность всем, кто помогал нам, поддерживал и делился своим опытом, – сказал студент Волгоградского государственного технического университета Артём Мельников.





Как рассказала главный специалист отдела по профориентации и взаимодействию с учебными заведениями Светлана Лаврененко, программа производственной практики на ВолгаКалии разработана таким образом, чтобы студенты могли погрузиться в реальные производственные процессы, получить практические навыки и закрепить теоретические знания, полученные в учебных заведениях. Под руководством опытных наставников они участвуют в решении актуальных производственных задач, знакомятся с современными технологиями и оборудованием.

– Наш комбинат сотрудничает с ведущими высшими и средними профессиональными учреждениями по всей стране. Мы гордимся тем, что к нам едут для того, чтобы пройти производственную практику и получить ценный опыт, который станет прочным фундаментом для их будущей карьеры, – сказал директор по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда.

Отметим, что на предприятии уделяют большое внимание подготовке будущих кадров. Здесь понимают, что от квалификации и профессионализма молодых специалистов зависит его успех и развитие. Производственная практика – это не только возможность для студентов получить ценный опыт, но и шанс для предприятия выявить талантливых и перспективных молодых людей, которые в будущем могут стать частью команды ВолгаКалия.

Фото: Александр Семёнов

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTSTe2iseu