В Волгограде аврально закупают остановки за 24,7 млн рублей

В Дзержинском районе Волгограда обновят площадки для посадки и высадки пассажиров. Как сообщает ИА «Высота 102», в планах чиновников установить 21 новый стеклянный павильон на шоссе Авиаторов, а также отремонтировать четыре ранее смонтированные конструкции. Контракт на производство работ был опубликован 5 марта на Госзакупках.

- Договором предусмотрен монтаж 21 остановочного павильона с благоустройством посадочной площадки. Павильоны в зависимости от пассажиропотока будут устанавливаться двух типов – стандартной и увеличенной площади, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новые стеклянные павильоны появятся на остановках: «Шоссе Авиаторов», «Городок», «Военный Городок», «Станция Гумрак», «Поселок Гумрак», «17-й километр», «станция Бетонная», по ходу движения к ул. Исторической, а также «Подстанция», «Рыбокомплекс», «ВЗБТ», «Волгоградмаш», «Оптовый рынок», «Мотороный завод», «Завод Аврора», «Гипермаркет Ашан» в обоих направлениях.

Также компании, отобранной по итогу конкурса, предстоит довести до ума четыре ранее установленных стеклянных павильона на остановках «Подстанция» и «Поселок Аэропорт» в обоих направлениях. Здесь должны быть установлены фризы и наконец произведено подключение к коммуникациям.

На эти цели из бюджета выделено 24,7 млн рублей. Победителя аукциона определят в середине марта. Работы по установке новых и ремонту уже существующих павильонов должны завершиться всего за две недели, до 5 апреля 2025 года.

Ранее редакция сообщала об затягивании властями Волгограда судебного решения о создании безопасных условий для посадки и высадки пассажиров на ул. Кирова, где вот уже много лет автобусы останавливаются посреди проезжей части. Повторный срок, обозначенный судебными приставами для исполнения решения суда, истёк в феврале 2025 года, однако современные остановки здесь так и не появились.

В 2024 году журналисты также рассказывали о жалобах жителей Дзержинского района на «разбомбленный» тротуар, примыкающий к новому павильону на остановке общественного транспорта «Ул. Землячки».

Примечательно, что на прошлой неделе стало известно о планах властей по украшению традиционного маршрута прибывающих в город делегаций из Волгоградского аэропорта в центр флагами и арт-объектами к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эти работы также должны быть выполнены в сжатые сроки в первых числах апреля.

Фото из архива ИА «Высота 102»