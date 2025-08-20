Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в Росреестре

Новоаннинский районный суд Волгоградской области признал незаконным увольнение начальника межмуниципального отдела в Росреестре и восстановил госслужащего в должности. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что приказом территориального управления Росреестра от 23 июня 2025 года женщину уволили в связи с сокращением. При этом сотруднице, которая проработала в Росреестре более 20 лет, не предложили никаких вариантов трудоустройства на другие должности. Женщина обратилась в суд.

В результате приказ о ее сокращении был признан незаконным. Госслужащего восстановили на работе в должности начальника межмуниципального отдела по Новоаннинскому, Киквидзенскому и Алексеевскому районам Управления Росреестра по Волгоградской области с 1 июля 2025 года.

Также ей выплатили компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.