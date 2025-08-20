Расследования

Подрядчик по-крупному проворовался на строительстве незримого забора и домов в «Юном ястребе»

Расследования 20.08.2025 20:34
20.08.2025 20:34


В Волгоградской области правоохранительные органы вскрыли махинации при проведении строительных работ на территории спортшколы «Юный ястреб» в Заволжье. В частности, по версии следствия и прокуратуры, руководитель ООО «Дегустаторстрой» Алексей Хан и директор ГАУ ДО ВО «Спортивной школы «Юный ястреб им. Героя Советского Союза А.М. Числова» Сергей Шатковский обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем, – по ч. 4 ст. 159 УК РФ  и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, соответственно. 

– Установлено, что в сентябре 2023 года между ГАУ ДО ВО «Спортивная школа «Юный ястреб им. Героя Советского Союза А.М. Числова» и ООО «Дегустаторстрой» был заключен договор на поставку четырех быстровозводимых модульных домов. Оплата стоимости работ в размере более 203 млн рублей была произведена заказчиком в полном объеме. Однако фактически руководство ООО «Дегустаторстрой» вместо предусмотренных договором модульных строений поставило и смонтировало более дешевые конструкции, которые не соответствуют условиям контракта. Их стоимость составила 85,8 млн рублей, – сообщили в прокуратуре Волгоградской области. 

Таким образом, на данном контракте Алексей Хан в буквальном смысле наварил 117 млн рублей. 

В последующем – в апреле 2024 года – Хан и Шатковский заключили новый договор. На этот раз предметом контракта было возведение забора по периметру спортшколы. И вновь Шатовский, по версии следствия, подписал акт выполненных работ, несмотря на то, что забор так и не появился. Подрядчику, то есть возглавляемой Ханом компании, было выплачено по актам 1,5 млн рублей.

Установлено, что на вырученные с двух контрактов деньги Хан купил экскаватор-погрузчик стоимостью более 15 млн рублей. Куда делись оставшиеся 103 млн рублей, не уточняется. 

– Уголовное дело направлено в Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области для рассмотрения по существу, – сообщает официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Отметим, что «Юный ястреб» на сегодня является крупнейшим современным центром военно-патриотического воспитания. Всего за несколько лет здесь возвели два современных корпуса для подготовки парашютистов и летного состава, оборудовали классы для занятий, медпункт, общежитие и казарму, загородный отель, полевой склад, столовую, спортивный городок, «огневой» городок, полосу препятствий. В ближайшее время планируется строительство бассейна, тира, музея ВДВ (СВО). В аэроклубе смогут обучаться порядка тысячи человек.

Регулярно в «Юном ястребе» проводятся всероссийские соревнования по парашютному спорту. В 2024 году здесь проходил федеральный финал «Зарницы 2.0».

Фото: архив ИА «Высота 102» 

