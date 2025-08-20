Убегавших по полям мигрантов настигли волгоградские силовики с БПЛА

В Дубовском районе Волгоградской области полицейские с помощью беспилотников отследили в полях нарушителей–мигрантов. По итогам очередного рейда в отдел полиции были доставлены 39 человек.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в рейде, который проводился на сельхозугодьях, приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции и оперативники Главка.
– 39 иностранцев, не имеющих документов на ведение трудовой деятельности, доставлены в подразделение полиции. В отношении них составлено 73 протокола об административных правонарушениях по различным нарушениям миграционного законодательства. Меры реагирования будут приняты и в отношении принимающей стороны, работодателя, – сообщили в пресс-службе управления.
Также выяснилось, что девять мигрантов вообще находятся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания.
– В отношении данных граждан вынесено решение о выдворении за пределы Российской Федерации, – сообщили в волгоградском ГУ МВД.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области