Убегавших по полям мигрантов настигли волгоградские силовики с БПЛА





В Дубовском районе Волгоградской области полицейские с помощью беспилотников отследили в полях нарушителей–мигрантов. По итогам очередного рейда в отдел полиции были доставлены 39 человек.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в рейде, который проводился на сельхозугодьях, приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции и оперативники Главка.

– 39 иностранцев, не имеющих документов на ведение трудовой деятельности, доставлены в подразделение полиции. В отношении них составлено 73 протокола об административных правонарушениях по различным нарушениям миграционного законодательства. Меры реагирования будут приняты и в отношении принимающей стороны, работодателя, – сообщили в пресс-службе управления.





Также выяснилось, что девять мигрантов вообще находятся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания.

– В отношении данных граждан вынесено решение о выдворении за пределы Российской Федерации, – сообщили в волгоградском ГУ МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области