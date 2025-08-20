В школах Михайловки проведут учения на случай нападения террористов

Тренировки по антитеррористической безопасности пройдут в образовательных учреждениях муниципального округа город Михайловка Волгоградской области. По сообщению администрации, 21 августа с 9 часов утра во всех образовательных учреждениях состоится проверка готовности сотрудников к действиям в условиях угрозы терроризма.
В ходе учений будут отработаны алгоритмы поведения при обнаружении подозрительного предмета и нападениях злоумышленников.
Жителей просят сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.