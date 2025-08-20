Валерию Кроман утвердили на посту главы Госжилнадзора





В Волгограде экс-главу Центрального района Волгограда утвердили в должности руководителя инспекции государственного жилищного надзора. Решение, по данным администрации Волгоградской области, было принято сегодня, 20 августа.

С должности главы администрации Центрального района Волгограда Кроман уволилась в июне 2025 года. Здесь она проработала 3 года – с 2022-го.

Сразу после увольнения из администрации Валерия Кроман была назначена временно исполняющим обязанности руководителя Госжилнадзора Волгоградской области. 14 августа депутаты Волгоградской областной думы рекомендовали ее кандидатуру на пост руководителя.