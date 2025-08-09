



Не один десяток лет арбузы считаются неофициальным брендом и символом Волгоградской области. По легенде в XVIII веке местная ягода поразила самого Петра I. Поразила настолько, что отлитый из меди арбуз по его приказу водрузили на шпиле городского магистрата Камышенки как новый знак. О том, как любимое летнее лакомство оказалось в наших краях и прославило регион на всю страну, расскажем в материале ИА «Высота102».

Свою известность в России арбузы, родиной которых называют пустыню Калахари в Южной Африке, получили только к концу XVII века. Тогда ягоду-«тяжеловес» начали выращивать по берегам Волги, Дона и Кубани.

- Стрельцы, которые охраняли волжские крепости Саратова, Царицына и Камышина, вместе со своими семьями стали возделывать бахчи за крепостной стеной, - рассказывает ученый секретарь Камышинского историко-краеведческого музея Нелли Косухина. - Долгое время крестьяне выращивали арбузы только для собственных нужд. Но постепенно с приусадебных участков и огородов ягоды переместились на поля и приобрели значение промышленной культуры. Рядом с ними сажали тыкву и дыню, а вокруг бахчей высевали кукурузу. Арбуз пускался по целине три-четыре года подряд, а затем бывший в культуре участок бросался под залежь или засевался пшеницей.

По легенде, которая в последние годы обрела небывалую популярность в Камышине, в 1722 году спелой ягодой потчевали самого императора Петра Первого. Попробовав сочный ломоть, он поинтересовался, откуда выписали такие сладкие арбузы. Узнав, что плоды вырастили здесь, на местных бахчах, государь настолько удивился, что велел дать в честь арбуза салют!

- Воевода крепости Камышенка Яков Буш велел подать на десерт арбуз. Отведав его, император пришел в восторг и поинтересовался: «Откуда ты их берешь такие знатные? Из-за границы что ли выписываешь?». На что воевода скромно ответил: «Что ты, батюшка, у нас произрастают на бахчах». Царь удивился еще сильнее, - рассказывает Нелли Косухина. – Заморская ягода, которую к императорскому столу поставляют из Индии, Персии и Африки, оказывается, растет в его государстве! По этому поводу он велел салютовать их всех крепостных пушек. А после отправил гонцов в Петербург с приказом отлить из меди арбуз и доставить его в Камышенку, водрузив на шпиле городского магистрата, как новый символ города.

В то время, как на юге страны арбузы уже давно стали местным деликатесом, в столице они все еще считались диковинкой. Впрочем, после появления железных дорог увесистые ягоды разъехались по многим уголкам страны.

- Путешественники, посещавшие Россию в XVII – XVIII веках, не раз писали о том, что русские арбузы по своим вкусовым качествам во многом обходят арбузы европейские, - комментирует ученый секретарь Камышинского историко-краеведческого музея. – Сначала их развозили только лишь на баржах. Из-за удобства погрузки плантации километровой полосой вытягивались по обеим сторонам Волги от Камышина до Царицына. На берегу вырастали холмы из арбузов, ждавших отправки в верховые города. Бывало, что на волжском берегу близ речного вокзала было попросту не протолкнуться. Со строительством ветки Рязано-Уральской железной дороги Камышин-Тамбов (1894 год) местные ягоды отправлялись в далекий путь уже не только по воде, но и по железной дороге. Арбузоводство в крае приняло небывалый размах – урожай с одной десятины, а это чуть больше гектара, составлял от 800 до 3000 плодов. К слову, старожилы наверняка вспомнят, как во времена массовой отгрузки арбузов в 17:00 из Камышина каждый день отъезжал товарно-пассажирский состав грузоподъемностью 20 тонн!





Пока еще примитивными методами селекции местные фермеры выводили новые сорта. Одним из главных арбузных хитов стал сорт «мурашка», отличавшийся не только насыщенно красной мякотью и сахаристостью, но и редкими мелкими семечками.

- В начале прошлого столетия в Камышине побывала научная экспедиция, в состав которой входил британский геолог Родерик Мурчинсон. В своем дневнике он написал: «Земля сплошь усеяна арбузами. Арбузы сейчас великолепны, и я ем по большому арбузу каждый день. Они превосходны. Арбузы, имеющие черные полосы, особенно хороши», - цитирует Нелли Косухина.

В 30-х годах в Сталинградской области открылась знаменитая Быковская бахчевая селекционная опытная станция. За несколько десятилетий ее специалисты вывели не один десяток сортов, получивших популярность во многих регионах страны. Самыми популярными из них и по сей день считаются «Мелитопольский 142» и «Мурашка 123».

- Во время Великой Отечественной войны в регионе продолжали выращивать арбузы. Хозяйство перестраивалось для производства как можно большего количества семян арбуза, дыни, тыквы, а также непосредственно на выращивание овощей и зерна, изготовление арбузного меда, как заменителя сахара, - сообщают в Волгоградском областном государственном архиве. – В отчетах Быковской селекционной станции за 1942 год указываются такие сложности, как нехватка квалифицированной рабочей силы, затраты на содержание эвакуированного скота, расхищение части урожая и бомбежки.





В отчете директора «Горторга» Липкина за лето 1941 года указано, что работники перевыполнят план по варке нардека и вместо требуемых 50 тонн «высококалорийного лечебного сырья» сварят на двадцать тонн больше. К слову, свою популярность наваристый арбузный мед обрел задолго до этих событий.

- Свежие арбузы хранились в погребах до Масленицы. А вот варка арбузной патоки начиналась в конце сентября - после первых похолоданий, - продолжает Нелли Косухина. - В течение восьми часов мед готовился в медных тазах или в железных котлах при непрерывном помешивании. Не добавляя в будущий десерт ни ложки сахара, хозяйки дожидались, когда сок арбуза уваривался, густел и приобретал золотисто-коричневый цвет. Кстати, именно при варке в тазу нардек получался более сладким, светлым и приятным на вкус.

Трудоемкость процесса помогут представить одни лишь сухие цифры – два ведра золотистого нардека получались из двадцати ведер сока! Известно, что в среднем каждая хозяйка готовила на семью до тридцати ведер сладкого лакомства.

- Некоторые любители варили арбузный мед прямо с мякотью и семечками, - уточняет сотрудник музея. - За счет этого он становился темнее и приобретал более терпкий вкус. Оставшиеся в меду семечки в свою очередь доставались из таза, промывались и сушились. Зимой молодежь любила пощелкать их на совместных посиделках. На базарах нардек, используемый, как добавка к блинам и пышкам, не только продавали, но и обменивали на другие продукты. Поволжские немцы любили варить из него сладкий суп. Рецепт такого экзотического блюда был максимально прост. Мед разводили с водой и, ставя его на огонь, добавляли сухофрукты – яблоки, груши, сливы, изюм.

В 30-е годы поистине народное лакомство начали готовить не только в домашних условиях, но и в камышинском совхозе «Пионер». А в послевоенное время арбузный мед стал полем для кулинарных экспериментов - в него добавляли сливки, корицу, гвоздику, орехи или цукаты.

Еще недавно казалось, что варка знаменитого арбузного меда ушла в прошлое навсегда. Но несколько лет назад фермеры из Камышинского района нашли старинный бабушкин рецепт и сварили мед, вкус которого знаком многим волгоградцам. О тонкостях домашнего производства и ностальгических чувствах покупателей читайте в отдельном материале.

Виктория Чумакова



Фото государственного архива Волгоградской области