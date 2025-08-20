Телеком

Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонками

Телеком 20.08.2025 16:10
0
20.08.2025 16:10


Житель Волгограда стал рекордсменом по количеству звонков, полученных от мошенников. Ему пытались дозвониться больше 9 тысяч раз. Все звонки были автоматически распознаны как спам или мошенничество и заблокированы. Это не единственный случай массовой атаки волгоградцев нежелательными звонками.
По данным цифровой экосистемы МТС, количество нежелательных звонков, поступивших жителям Волгоградской области в первом полугодии 2025 года, превысило 8 миллионов вызовов – это на 13% больше, чем годом ранее.
В общей сложности жители региона избежали около 1,8 миллиона минут нежелательных разговоров. В среднем каждый такой вызов длился около 14 секунд. Наиболее часто в регионе фиксируются вызовы, замаскированные под номера банков и финансовых организаций, а также рекламные рассылки и социологические опросы. Существенная часть звонков классифицируется как потенциально мошеннические.
– В Волгоградской области мы видим, что активность телефонных мошенников продолжает расти – только за год число заблокированных вызовов увеличилось на 13%, – прокомментировала директор оператора в Волгоградской области Наталья Сахарова. – Чтобы эффективно защищать волгоградцев, мы постоянно совершенствуем алгоритмы и усиливаем защиту с помощью технологий искусственного интеллекта.

