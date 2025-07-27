Шестиметровый грифон и медведица весом полтонны: в Волгограде скульптор-самоучка скручивает шедевры из проволоки





Дело, поглотившее его с головой и ставшее настоящей отдушиной, волгоградец Вадим Кулешов нашел, казалось бы, случайно. Работая озеленителем и планируя создание парка топиарных фигур, он впервые сварил металлическую рамку для растения. А после заинтересовался процессом, здорово прибавил в технике и вышел на новый уровень. Теперь созданные им фигуры животных или людей установлены по всей России. В Волгограде самым свежим арт-объектом, выехавшим из его мастерской, стал установленный в Комсомольском саду бурый медведь.

- В последнее время рынок перегрет, - говорит Вадим Кулешов. – Конкурировать с коллегами достаточно непросто. Но по качеству я стараюсь выйти на такой уровень, чтобы у меня попросту не осталось конкурентов. А ведь начиналось все с простых топиарных рамок. В 2005 году я работал озеленителем и хотел сделать сад, состоящий из нескольких комнат. Каждая комната представляла бы собой определенную картину. Правда, подстригать живые растения и придавать им определенную форму достаточно сложно, обычный работник с такой задачей бы не справился. Тогда-то я и сварил первую примитивную рамку, чтобы человек делал «стрижку» именно по ее очертаниям. Уже позже эти рамки стали самостоятельными элементами.





Скульптуры Вадима Кулешова выглядят будто бы живые. Для подобного эффекта мастер не жалеет времени – следит за поворотом и наклоном каждого кусочка проволоки, составляющего массивную фигуру.

- Я работаю в основном со стальной проволокой и катанкой, то есть гладкой арматурой, - уточняет волгоградский «левша». – Люди, которые лучше меня рисуют или разбираются в анатомии, не всегда берутся за подобное, потому что это действительно очень тяжелый физический труд. Вот в 2022-м я хотел сделать медведицу Машку и двух медвежат рядом с ней. Но пока закончил Машку, понял, что на медвежат меня уже просто не хватит. Каждая шерстинка на ее теле приваривалась отдельно. Я постоянно следил, в какую сторону пошли завитушки, не нарушен ли общий рисунок. В итоге возился с ней месяцев девять. Долгое время она стояла в мастерской, и директор Комсомольского сада, мой давний товарищ, все время на нее засматривался. В конце концов мы договорились, что на три месяца Машка абсолютно бесплатно переедет в парк.





Перепрофилировавшись в мастера металлических дел, волгоградец дорабатывал свою технику, буквально живя в гараже. Если работа не нравилась, мужчина без сожалений отпиливал от нее все лишнее.

- Художники – люди, которые заточены на себя, на свое восприятие, желание. Они не могут оценивать себя объективно, - рассуждает Вадим Кулешов. – Как-то давно один хороший человек сказал мне: «Занимайся этим делом ровно до того момента, когда собственная работа тебе не понравится». Пока все устраивает. Я заканчиваю скульптуру тогда, когда она совпадает с моей картинкой в голове. До этого бывает много переделок – и отпиливаю, и выбрасываю. Такое вот мерило! У меня нет профессионального образования, но несколько раз ко мне обращались скульпторы, получившие диплом художественного института. Я разводил руками: «Ребята, чему я могу вас научить?». А они отвечали: «Понимаешь, по классике мы должны брать какой-то объем и постепенно убирать от него лишние части. Но ты сразу гнешь железо в конкретную форму, и при этом в твоей работе видна динамика. Такому стоит поучиться!».





Сегодня из работ Вадима Кулешова, разъехавшихся от Камчатки до Калининграда (заказ для этого города мастер делает именно сейчас), можно собрать целую галерею. Кто только ни выходил из его неприметной мастерской в Красноармейском районе – и каюр в упряжке с собаками для Восточного экономического форума, и саксофонист, и бегущая к финишу спортсменка, и бесстрашный руфер.

- Пожалуй, самой запоминающейся работой для меня стала фигура знаменитого каюра, четырехкратного победителя гонок в собачьих упряжках Михаила Тынетыгина. От меня требовалось портретное сходство, а на руках были лишь маленькие фотографии из книги. Заказчики просили уделить внимание и фигурам собак, сохранив в них угловатость и внешнее сходство с волками или простыми дворнягами. Пришлось повозиться, но результат того стоил. С тех пор прошло восемь лет, а эту композицию все еще перевозят с одного мероприятия на другое. А однажды у меня заказали шестиметрового грифона для музея. Работу нужно было выполнить еще вчера. Сделали, привезли его на место, собрали достаточно интересный комплекс. Но буквально за несколько дней заказчики решили, что в лапе грифона должна быть раковина с голубой жемчужиной. В итоге доделывали все буквально на ходу в экстремальных условиях. По правде говоря, в последнее время с заказами стало значительно хуже. Но я надеюсь, что рынок еще оживет. Тогда я постараюсь исполнить свою мечту – сделаю небольшую галерею, которая будет интересна, как туристический объект. Видели же, сколько железок накопилось у меня в мастерской, - улыбается мужчина.

Фото Вадима Кулешова