Вновь наломали дров. Руководство лесничества под Волгоградом заподозрили в занижении масштабов пожара в 100 раз

18.08.2025 20:08
В Волгоградской области  по факту варварской вырубки деревьев в Урюпинском лесничестве возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», расследованием преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260  УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), занимается ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Меж тем, руководство СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» вновь попало в поле зрения силовиков в связи с масштабным пожаром осенью 2024 года.


Напомним, о событиях, которые легли в основу уголовного дела, информагентство подробно рассказывало еще в январе 2025 года – в результате противоправных действий природным ресурсам Волгоградской области был нанесен колоссальный ущерб, исчисляемый миллионами рублей, а в причастности к преступлению подозревались сотрудники СГБУ ВО «Урюпинское лесничество».

В частности, как уточняли собственные источники ИА «Высота 102» еще полгода назад, на основе лесопатологического заключения лесничеством было получено разрешение на санитарную рубку больных деревьев. На деле же под топор в Урюпинском лесничестве под видом больных были отправлены более 300 жизнеспособных растений. Тот факт, что рубились деревья, которые могли еще десятки лет приносить пользу экологии региона, подтвердили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологий из Воронежа, которые провели полноценную экспертизу, подтвердив, что большое количество деревьев на момент вырубки являлись зелеными и пригодными для дальнейшего роста.

Рубили здоровые деревья, по версии силовиков, для дальнейшей продажи в качестве лесоматериалов. Для сокрытия следов преступления, уточняли источники ИА «Высота 102», была разработана целая схема. 

– Сотрудниками СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» провели лесопатологическое обследование Михайловского участкового лесничества, по итогам которого весь лесной массив, находящийся на территории Михайловского участкового лесничества, был признан сухостоем и подлежал 100% вырубке, – делятся шокирующими подробностями источники ИА «Высота 102». – Чтобы вид варварски спиленных живых деревьев не вызывал вопросов у посторонних лиц, их очищали от зеленых веток и оставляли на месте вырубки. Ровно до того момента, когда деревья основательно подсыхали и начинали визуально смахивать на обреченный на снос сухостой. Спиленные деревья проходили обработку на пилораме, принадлежащей одному из сотрудников СГБУ ВО «Урюпинское лесничество», а после обработки строительные материалы продавали жителям Урюпинского района.

Отметим, что после публикации ИА «Высота 102» о массовой вырубке деревьев в Урюпинском лесничестве выступили с опровержением подозрений силовиков. Здесь, в частности заявляли, что в 2022 году в рамках лесопатологического обследования на территории Урюпинского лесничества действительно обнаружили целый участок с погибшими хвойными растениями общей площадью 2 га. Как аргумент в свою пользу в лесничестве приводили тот факт, что контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, указанных в акте лесопатологического обследования с прилагаемым фотоотчетом, осуществлялся территориальным органом Федерального агентства лесного хозяйства – Департаментом лесного хозяйства по ЮФО. 

Пока лишь по факту 

Отметим, что уголовное дело о массовой вырубке деревьев в Урюпинском лесничестве было возбуждено и расследуется по факту. Это значит, что следствие на текущий не предъявило обвинений кому-либо из сотрудников СГБУ ВО «Урюпинское лесничество». Однако, как стало известно ИА «Высота 102» от источников в силовых ведомствах региона, не исключено, что в скором времени фигурантом может стать директор учреждения Елена Бондаренко. 

– Известно, что директором СГБУ ВО Бондаренко предпринимались попытки получения официального разрешения на рубку на территории Михайловского участкового лесничества под предлогом необходимости создания так называемого противопожарного разрыва. Однако, по объективным причинам, руководителями комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в указанном ей было отказано. Впрочем, отказ не остановил руководителя лесничества и она, уже через имеющиеся «лазейки» в нормативно-правовых актах, и пролоббировала свои интересы в виде получения разрешений на осуществление санитарных рубок, – вносят ясность детали уголовного дела источники «Высоты 102». 


Как уже говорилось, далее под видом санитарной зачистки и были снесены вполне жизнеспособные растения. В дальнейшем, Елена Бондаренко не без помощи организовала процесс, при котором вырубленный лес обрабатывался на пилорамах, расположенных в хуторе Котовском Урюпинского района и хуторе Фоминка Новониколаевского района. В основном обработанная древесина продавалась близкому окружению, – продолжает один из собеседников информагентства, знакомый с деталями уголовного дела. 

Гори синим пламенем?

Как стало известно ИА «Высота 102» накануне выхода данной публикации, пока в ГСУ расследуют дело о вырубке здоровых деревьев, СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» вновь попало в поле зрения силовиков. На этот раз в связи с пожаром, случившимся 30 сентября 2024 года вблизи станицы Тепикинской. Как полагают в правоохранительных органах, руководство лесничества более чем в 100 раз занизило площадь выгоревшей тогда территории.

– Из материалов дела МЧС, которое проводило госэкспертизу, на карте показано приблизительно 500 гектаров выгоревшей территории, расположенной в пойме реки Хопер и  принадлежащей Урюпинскому лесничеству. А вот в акте о лесном пожаре СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» показано всего 4 гектара муниципальной земли и, вы не поверите, всего 0,8 га лесного фонда, – сообщили источники «Высоты 102». – А ведь речь идет о древесине лиственных пород, которой около 100 лет.

Как уточняют в силовых ведомствах, в настоящее время опытные сотрудники выясняют все подробности занижения масштабов пожара, случившегося 30.09.2024 года. На вопрос, зачем это было необходимо вообще, однозначного ответа пока нет, но есть предположения. 

– Причина может быть очень простой – скрыть реальные масштабы бедствия. Известно, что за непродолжительное время из Урюпинского лесничества уволилось немалое количество работников. Причины называют разные. Но многие, насколько известно, ушли по причине несогласия, скажем так, со стилем руководства директора. В результате рабочих рук в лесничестве стало не хватать, кроме того, был утрачен надзор за состоянием лесных территорий. Простыми словами, патрулирование должным образом не проводилось, состояние фонда не мониторилось, своевременно тушить очаги возгораний было попросту некому. Это и привело к столь масштабным пожарам в сентябре прошлого года, – полагают силовики. – Что касается неучтенного выгоревшего леса, можно предположить, что что-то пойдет на продажу в качестве дров. А это уже, если предположить, сотни миллионов рублей. Кстати, еще неизвестно, на какой территории будет проводиться лесопатологическое обследование – на 4,8 га или по карте из заключения МЧС. Это весьма любопытно. 

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за расследованием уголовного дела и дальнейшим судебным процессом. Отметим, что виновных в масштабной вырубке деревьев и масштабных пожарах в конечном итоге установит суд. 

