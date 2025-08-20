Спорт

Полузащитник Максим Кайнов перешел в «Ротор» на правах аренды

Спорт 20.08.2025 13:48
0
20.08.2025 13:48


«Ротор» сегодня, 20 августа, объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Максимом Кайновым из ФК «Сочи». Переход оформлен в виде аренды сроком на один год с возможностью выкупа, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».

23-летний Максим Кайнов в Юношеской и Молодежной футбольной лигах играл за подмосковный «Мастер-Сатурн» и тульский «Арсенал». В 2021 году полузащитник пополнил основной состав «Арсенала». В апреле 2022 года Максим дебютировал в РПЛ в матче против «Ахмата». В том сезоне Кайнов выходил на поле в семи матчах элитного дивизиона в общей сложности и забил один мяч.

Затем в Первой лиге за «оружейников» сыграл в 80 встречах и забил два гола и отдал три результативные передачи. В январе 2025 года новобранец волгоградского коллектива перешел в «Сочи», в котором в рамках Первой лиги провел 12 игр и сделал три результативные передачи. Кайнов помог «барсам» выйти в РПЛ в прошлом сезоне. 

Всего за карьеру Кайнов сыграл 166 матчей, забил 20 голов и оформил 12 результативных передач. В «Роторе» полузащитник взял себе 18-й номер.

Напомним, в летнее межсезонье волгоградский клуб провел мощную кампанию и усилил каждую из линий - вратарскую, защитную, полузащиту и нападение. Ранее «Ротор» объявил о переходе 20-летнего вингера Имрана Азнаурова также на правах аренды - из «Ростова».

Сине-голубые после пяти туров занимают седьмое место в Первой лиге, заработав восемь очков. В субботу, 16 августа, подопечные Дениса Бояринцева в Саратове сыграли вничью с «Соколом» -1:1. В этой игре в составе гостей дебютировал Азнауров.

В следующем матче «Ротор» на «Волгоград Арене» примет московское «Торпедо» 25 августа. Начало встречи в 19-30 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.

Фото: СК «Ротор» /vk.com    

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.08.2025 17:29
Спорт 19.08.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.08.2025 21:42
Спорт 18.08.2025 21:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.08.2025 10:39
Спорт 18.08.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2025 16:35
Спорт 17.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2025 14:30
Спорт 17.08.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2025 21:27
Спорт 16.08.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2025 10:15
Спорт 16.08.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2025 21:49
Спорт 15.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2025 05:49
Спорт 15.08.2025 05:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2025 19:27
Спорт 14.08.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2025 07:00
Спорт 14.08.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 19:21
Спорт 13.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 18:08
Спорт 13.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 16:39
Спорт 13.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2025 15:17
Спорт 13.08.2025 15:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:48
Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
16:48
«Ъ»: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* сократила число махинацийСмотреть фотографии
16:10
Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонкамиСмотреть фотографии
16:05
Волгоградскому пенсионеру помогли «отвоевать» у СФР 130 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:37
Недостаток мигрантов? Аграрии готовы платить волгоградцам до 100 тыс. за сбор урожаяСмотреть фотографии
14:49
Не только дома, но и парки, школы, детские сады: в Волгоград приходит федеральный девелопер со смысломСмотреть фотографии
14:44
Такой вот аншлаг: в Камышине УК «назвала» улицу в честь несуществующего академикаСмотреть фотографии
14:12
Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеровСмотреть фотографии
14:01
«Нет никакой связи»: яхтсмен исчез после выхода в Цимлянское водохранилищеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде временно сокращены маршруты трамваев №1 и №3Смотреть фотографии
13:51
Волгоградец под видеокамерой стащил барсетку с деньгами у знакомогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Полузащитник Максим Кайнов перешел в «Ротор» на правах арендыСмотреть фотографии
13:33
Паром запустят в Волжском 21 августа после подъема воды в АхтубеСмотреть фотографии
12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
11:17
Судья в почетной отставке скоропостижно скончался под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
От Аллеи Героев до ул. 7-й Гвардейской: в центре Волгограда появится ещё 40 платных парковокСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцев 20 августа оповестят о ЧС по радио и ТВСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
09:50
Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Китайская Magic Fun превратит 120-метровое колесо обозрения в Волгограде в огромный видеоэкранСмотреть фотографииCмотреть видео
08:53
Под Волгоградом бездомному рецидивисту на тракторе не удалось удрать от полицииСмотреть фотографии
08:34
Волгоградку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную прописку родных из АрменииСмотреть фотографии
08:19
На очереди автобусы и трамваи? В Волгограде маршрутка №174 поднимет расценки до 100 рублейСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде с 1 сентября в два раза увеличат количество рейсов автобуса №68Смотреть фотографии
07:02
Владельца 95 га земли под Волгоградом накажут за выращивание заменителя кофеСмотреть фотографии
06:29
Согласовали, но не санкционировали? В Рудне за 5,3 млн рублей ликвидируют свалку у реки ЩелканСмотреть фотографии
 