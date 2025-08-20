Полузащитник Максим Кайнов перешел в «Ротор» на правах аренды





«Ротор» сегодня, 20 августа, объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Максимом Кайновым из ФК «Сочи». Переход оформлен в виде аренды сроком на один год с возможностью выкупа, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».

23-летний Максим Кайнов в Юношеской и Молодежной футбольной лигах играл за подмосковный «Мастер-Сатурн» и тульский «Арсенал». В 2021 году полузащитник пополнил основной состав «Арсенала». В апреле 2022 года Максим дебютировал в РПЛ в матче против «Ахмата». В том сезоне Кайнов выходил на поле в семи матчах элитного дивизиона в общей сложности и забил один мяч.

Затем в Первой лиге за «оружейников» сыграл в 80 встречах и забил два гола и отдал три результативные передачи. В январе 2025 года новобранец волгоградского коллектива перешел в «Сочи», в котором в рамках Первой лиги провел 12 игр и сделал три результативные передачи. Кайнов помог «барсам» выйти в РПЛ в прошлом сезоне.

Всего за карьеру Кайнов сыграл 166 матчей, забил 20 голов и оформил 12 результативных передач. В «Роторе» полузащитник взял себе 18-й номер.

Напомним, в летнее межсезонье волгоградский клуб провел мощную кампанию и усилил каждую из линий - вратарскую, защитную, полузащиту и нападение. Ранее «Ротор» объявил о переходе 20-летнего вингера Имрана Азнаурова также на правах аренды - из «Ростова».

Сине-голубые после пяти туров занимают седьмое место в Первой лиге, заработав восемь очков. В субботу, 16 августа, подопечные Дениса Бояринцева в Саратове сыграли вничью с «Соколом» -1:1. В этой игре в составе гостей дебютировал Азнауров.

В следующем матче «Ротор» на «Волгоград Арене» примет московское «Торпедо» 25 августа. Начало встречи в 19-30 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru.