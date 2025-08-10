



В Волгограде с началом августа на полную развернулись прилавки с арбузами и дынями. Несмотря на то, что уже к середине июля на многих торговых точках можно было купить сочные дары лета, волгоградские бахчеводы настаивают, что по-настоящему натуральный плод дозревает лишь в последних числах июля. Сегодня на рынках Волгограда можно найти и местные арбузы, и выращенные в других регионах страны. При этом цены на них таковы, что разлетаются в целом виде лишь самые дешевые экземпляры. Те, что подороже, предприимчивые торговцы наловчились делить пополам и даже на четвертинки.





Цены и ноу-хау

Чаще всего на прилавках в Волгограде вы встретите ягоду из Астрахани и Ставрополя, которой торгуют по ценам от 50 до 80 рублей за килограмм. Рекордсменами по стоимости стали арбузы из Дагестана – цена них варьируется от 80 до 100 рублей за кило. А вот арбузы, выращенные в родном волгоградском Быково и Горном Балыклее, можно найти за 35 и 40 рублей за килограмм.





Редкий прилавок на рынках Волгограда сегодня обходится без «четвертованных» арбузов. Говорить о том, связано ли это ноу-хау с дороговизной товара, торговцы не хотят и только просят фотографа ИА «Высота 102»: «Вы их не снимайте, пожалуйста». Вероятнее всего, это и не совсем по правилам.

Чаще всего по пол-арбуза или по четверти берут пенсионеры. Может быть, нести до дома целую ягоду тяжело, а, может быть, баловать себя сезонным лакомством за столь недемократичные цены – слишком дорогое для большинства из них удовольствие.





Не пустой звук

Если лично вас стоимость арбузов не смущает, напомним простые правила выбора сладких ягод.

В народе бытует мнение, что самыми сладкими и сочными арбузами являются «девочки». Во всяком случае, именно такому правилу следуют жители Краснооктябрьского района при выборе арбуза на Северном рынке. Однако, с этим заявлением не согласна местная продавец овощей, фруктов и ягод Марина.





– Девочек отличает только большая выемка на "попке" арбуза. Если она небольшая, то это "пацан". В этом году у покупателей какая-то мода на "девочек", поэтому к концу дня остаются одни лишь "мальчишки", хотя они ничуть не хуже и очень сочные, – уверяет волгоградка. – Прежде всего необходимо обращать внимание на звук, который издает плод при постукивании. Если арбуз издает глухой звук, то, скорее всего, он уже перезрел и будет очень сухим. А если же арбуз издает звонкий звук, смело берите – он должен быть сочным и сладким.





При выборе дынь продавец советует обращать внимание на сеточку на кожуре. Когда на плоде много "жилок", дыня, вероятнее всего, будет хрустящей. Кому же нравится более мягкие варианты, женщина советует обратить внимание на дыни с редким "рисунком".

Сосед Марии Амир склонен доверять только цвету мякоти арбуза, а также месту, где она выращена. Он считает, что у ягоды, выращенной в Волгоградской области, конкурентов вообще нет и быть не может.





– Я никогда не верил во все эти советы. Поэтому всегда сначала разрезаю арбуз, чтобы увидеть его цвет. Если мякоть красная, с алым оттенком, то арбуз будет сладким. Когда мякоть еле розовая или бурого цвета – арбуз либо не дозрел, либо уже перележал. Лучше метода вы не найдете, – говорит Амир, на прилавке которого, к слову, не оказалось ни одной «четвертованной» местной ягоды. – Также я отдаю предпочтение только местному арбузу, поскольку он у нас всегда поспевает к концу июля, и я точно уверен, что он выращен без всяких опасных пестицидов. Поэтому арбузам из других регионов я не особо доверяю.





У продавцов на рынке по улице Штеменко также припасено немало «лайфхаков». К примеру, торговец овощей и фруктов Фархад считает, что помимо звонкости, вкусный арбуз должен также обладать ярким цветом полос.





– Слышите, какой яркий звук? Вот этот арбуз сочный и сладкий, этот характерный звон ни с чем не перепутаешь, – заявляет продавец. – Если арбуз выдает глухой звук, то он уже перезрел и не будет таким свежим. Советую не обращать внимание на корешок, он вам ничего не расскажет о его вкусе. Лучше смотрите на желтые бочка – ягоде дали полежать на солнышке и набраться сока.









Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU