Общество

«Только эти не фотографируйте»: в Волгограде из-за высоких цен арбузы стали продавать четвертинками

Общество 10.08.2025 09:10
0
10.08.2025 09:10


В Волгограде с началом августа на полную развернулись прилавки с арбузами и дынями. Несмотря на то, что уже к середине июля на многих торговых точках можно было купить сочные дары лета, волгоградские бахчеводы настаивают, что по-настоящему натуральный плод дозревает лишь в последних числах июля. Сегодня на рынках Волгограда можно найти и местные арбузы, и выращенные в других регионах страны. При этом цены на них таковы, что разлетаются в целом виде лишь самые дешевые экземпляры. Те, что подороже, предприимчивые торговцы наловчились делить пополам и даже на четвертинки. 


Цены и ноу-хау

Чаще всего на прилавках в Волгограде вы встретите ягоду из Астрахани и Ставрополя, которой торгуют по ценам от 50 до 80 рублей за килограмм. Рекордсменами по стоимости стали арбузы из Дагестана – цена них варьируется от 80 до 100 рублей за кило. А вот арбузы, выращенные в родном волгоградском Быково и Горном Балыклее, можно найти за 35 и 40 рублей за килограмм. 


Редкий прилавок на рынках Волгограда сегодня обходится без «четвертованных» арбузов. Говорить о том, связано ли это ноу-хау с дороговизной товара, торговцы не хотят и только просят фотографа ИА «Высота 102»: «Вы их не снимайте, пожалуйста». Вероятнее всего, это и не совсем по правилам. 

Чаще всего по пол-арбуза или по четверти берут пенсионеры. Может быть, нести до дома целую ягоду тяжело, а, может быть, баловать себя сезонным лакомством за столь недемократичные цены – слишком дорогое для большинства из них удовольствие.  


Не пустой звук

Если лично вас стоимость арбузов не смущает, напомним простые правила выбора сладких ягод.

В  народе бытует мнение, что самыми сладкими и сочными арбузами являются «девочки». Во всяком случае, именно такому правилу следуют жители Краснооктябрьского района при выборе арбуза на Северном рынке. Однако, с этим заявлением не согласна местная продавец овощей, фруктов и ягод Марина. 


– Девочек отличает только большая выемка на "попке" арбуза. Если она небольшая, то это "пацан". В этом году у покупателей какая-то мода на "девочек", поэтому к концу дня остаются одни лишь "мальчишки", хотя они ничуть не хуже и очень сочные, – уверяет волгоградка. – Прежде всего необходимо обращать внимание на звук, который издает плод при постукивании. Если арбуз издает глухой звук, то, скорее всего, он уже перезрел и будет очень сухим. А если же арбуз издает звонкий звук, смело берите – он должен быть сочным и сладким. 


При выборе дынь продавец советует обращать внимание на сеточку на кожуре. Когда на плоде много "жилок", дыня, вероятнее всего, будет хрустящей. Кому же нравится более мягкие варианты, женщина советует обратить внимание на дыни с редким "рисунком".

Сосед Марии Амир склонен доверять только цвету мякоти арбуза, а также месту, где она выращена. Он считает, что у ягоды, выращенной в Волгоградской области, конкурентов вообще нет и быть не может.


– Я никогда не верил во все эти советы. Поэтому всегда сначала разрезаю арбуз, чтобы увидеть его цвет. Если мякоть красная, с алым оттенком, то арбуз будет сладким. Когда мякоть еле розовая или бурого цвета – арбуз либо не дозрел, либо уже перележал. Лучше метода вы не найдете, – говорит Амир, на прилавке которого, к слову, не оказалось ни одной «четвертованной» местной ягоды. – Также я отдаю предпочтение только местному арбузу, поскольку он у нас всегда поспевает к концу июля, и я точно уверен, что он выращен без всяких опасных пестицидов. Поэтому арбузам из других регионов я не особо доверяю.


У продавцов на рынке по улице Штеменко также припасено немало «лайфхаков». К примеру, торговец овощей и фруктов Фархад считает, что помимо звонкости, вкусный арбуз должен также обладать ярким цветом полос. 


– Слышите, какой яркий звук? Вот этот арбуз сочный и сладкий, этот характерный звон ни с чем не перепутаешь, – заявляет продавец. – Если арбуз выдает глухой звук, то он уже перезрел и не будет таким свежим. Советую не обращать внимание на корешок, он вам ничего не расскажет о его вкусе. Лучше смотрите на желтые бочка – ягоде дали полежать на солнышке и набраться сока. 



Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.08.2025 09:36
Общество 10.08.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2025 08:42
Общество 10.08.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2025 07:35
Общество 10.08.2025 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 21:48
Общество 09.08.2025 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 18:58
Общество 09.08.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 17:53
Общество 09.08.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 14:34
Общество 09.08.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 13:29
Общество 09.08.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 13:09
Общество 09.08.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 12:02
Общество 09.08.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 10:00
Общество 09.08.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 09:35
Общество 09.08.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 07:58
Общество 09.08.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 07:21
Общество 09.08.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2025 06:49
Общество 09.08.2025 06:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:13
В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодомСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда погиб пешеход после наезда иномаркиСмотреть фотографии
11:05
В России планируются увеличить штрафы за шумные автомобилиСмотреть фотографии
10:36
На юге Волгограда в массовом ДТП покалечился мотоциклист и его пассажирСмотреть фотографии
10:06
«Ждет победы Волгоград»: «Ротор» 10 августа дома сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
09:36
Волгоградцы жалуются на сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
09:10
«Только эти не фотографируйте»: в Волгограде из-за высоких цен арбузы стали продавать четвертинкамиСмотреть фотографии
08:42
Волгоградцы высказались против возможной отмены домашних заданий в школеСмотреть фотографии
08:11
МО: 121 БПЛА ликвидировали за ночь над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:00
В Саратовской области погиб человек в результате атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:35
До +30º и дожди с грозами ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
Росстат: безработица в Волгоградской области снизилась до 1,9%Смотреть фотографии
21:48
Большой парад планет увидят волгоградцы 10 августаСмотреть фотографии
21:36
«Приехали из хуторов»: в Волгограде прошел баскетбольный фестиваль «Оранжевый мяч»Смотреть фотографии
20:43
В Волжском охранник детского сада задержал рецидивистаСмотреть фотографии
19:51
«Мои дети его не били»: полиция начала проверку инцидента в лагере Гули Королевой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:58
Энергетики вернули свет в дома волгоградцев после пожара на стихийной свалкеСмотреть фотографии
18:25
Когда футбол в крови: экс-игрок «Ротора» Сергей Храмцов рассказал о переходе в команду сына МаксимаСмотреть фотографии
17:53
Волгоградец выловил полутораметрового чудо-сомаСмотреть фотографии
17:22
Человек-газон встретит болельщиков «Ротора» перед матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
16:50
15-летний мальчик погиб в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:13
Володин предложил отменить домашние задания для школьниковСмотреть фотографии
15:15
«Не так все страшно?»: чиновники отреагировали на скандал с Домом милости для бездомныхСмотреть фотографии
14:34
«Может, их током?»: спасатели назвали причину гибели прыгунов с моста на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
13:29
Волгоградским УК выписали штрафов на 30 миллионовСмотреть фотографии
13:09
Конец пеклу. В Волгограде впервые за месяц температура упала ниже +30Смотреть фотографии
12:02
«В честь них велели салютовать из всех пушек»: как арбузы стали символом Волгоградской области и прославили ее на всю странуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде подросток впал в кому после «полтарашки» с джин-тоникомСмотреть фотографии
10:49
«Неоднократно просили убрать»: волгоградцы остались без света из-за сгоревшей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Торжество труда и опыта: реконструкторы трамвайной линии на Ангарском добрались до финальной точкиСмотреть фотографииCмотреть видео
 