



Педагог школы № 12 города Волжского Виктория Коваленко не любит стереотипов. Готовясь с выпускниками к экзаменам, она в первую очередь развеивает все мрачные представления и называет по-настоящему сложные задания только лишь интересными. Такой оптимистичный подход дает нужные результаты – в этом году ее ученик Никита Волга получил сразу две сотни на ЕГЭ по химии и физике. О тяжести подготовки, устаревших мифах и главных факторах успеха – в материале ИА «Высота 102».

О своей профессии Виктория Коваленко, педагог с более чем 20-летним стажем, говорит с таким запалом и вдохновением, что не остается никаких сомнений - этим делом она по-настоящему горит.

- Детей нужно любить. Искать к каждому из них свой подход, - уверена учитель химии Виктория Коваленко. – Я считаю, что мы для учеников – некие хранители, которые помогут и поддержат. Порой вижу в глазах ребят настоящее отчаяние и понимаю, что в этот момент ему важно услышать: «Не переживай, у тебя все получится». Кого-то нужно немного организовать и дисциплинировать, кого-то – просто обнять и прижать к себе.

С присущим ей оптимизмом Виктория Коваленко говорит и о ЕГЭ. На фоне непрекращающихся споров о сути и форме экзамена педагог заявляет, что он абсолютно доступен любому готовившемуся к нему ученику.

- Я убеждена, что подготовленный ребенок сдаст ЕГЭ без особых сложностей. Да, на его результат может повлиять волнение – все мы разные и по-разному справляемся со стрессом. Но невыполнимых заданий на Едином государственном экзамене нет, это я вам говорю точно, - рассказывает волжский педагог. – Вопреки некоторым расхожим мнениям я считаю ЕГЭ честным по отношению ко всем. С ним у каждого ребенка есть шанс поступить в вуз своей мечты и выбрать ту дорогу, которая кажется ему привлекательной. Да, к нему действительно тяжело готовиться, и Никита Волга, набравший двести баллов за два экзамена, занимался по 5-6 часов в день. Но любое дело, которое мы делаем качественно, всегда требует большого труда.





Эффективной методикой подготовки учитель из Волжского делится с легким сердцем, ведь нуждающимся в шифровании секретом она её попросту не считает. Если оставить за скобками все трудности, формула успеха действительно кажется простой – люби предмет, вникай в его суть, а не просто решай типовые задания.

- Невозможно подготовить ребенка на приличные результаты, занимаясь только лишь натаскиванием, - убеждена Виктория Коваленко. – Оно существует только в одном формате – нарешивание заданий. Но если брать подобную систему за основную, то целостной картины не получить – подготовка будет однобокой. Мы же в первую очередь начинаем с детального разбора теории. Когда ребенок понимает саму природу, он справится с любым заданием. Как с кубиком Рубика. Конечно, без практики нам тоже не обойтись. Мы с детьми разбираем десятки самых разных примеров. И, замечая какую-то хитринку или ловушку, я всегда обращаю их внимание: «Смотрите, как интересно спрятали. Здесь нужно подумать». Я никогда не говорю ученикам: «Это сложное задание». Оно просто интересное. Это ведь дети, им интересно разгадать загадку, в какой-то мере посоревноваться с другими и самим собой. К тому же, они очень легко поддаются нашему влиянию. Скажи я им, что эта задача нерешаемая, и они отложат ее в сторону.

Едва ли не основным ингредиентом в рецепте успешного ЕГЭ Виктория Коваленко называет психологический комфорт учеников. Напуганные набившими оскомину клише, нервные и опасающиеся любой ошибки, выпускники рискуют «срезаться» даже на простых заданиях.

- Перед экзаменами мы с ребятами много общаемся, обсуждаем, что их беспокоит. В этом вопросе я стараюсь всегда держать руку на пульсе, - отмечает учитель. – Без теплой, почти семейной, атмосферы ребенка невозможно дотянуть до такого уровня. Ведь это – самозабвенный труд, и ему нужно отдаваться полностью. А отдаваться можно в том случае, если ученик всей душой привязан и к самому предмету, и к учителю. В случае с Никитой я, конечно, в первую очередь хвалю его самого. Он – по-настоящему талантливый парень, который вложил в подготовку невероятное количество труда. Это победа! Его, а дальше – всех помощников, которые были рядом.





Какие бы эмоции педагоги ни испытывали от той самой желанной сотни, Виктория Коваленко убеждена, что ставить во главу угла собственные амбиции и ожидания - значит, делать шаг в сторону от важной цели.

- Я абсолютно искренне радуюсь любому результату ученика – хоть ста, хоть восьмидесяти, хоть шестидесяти баллам, - говорит учитель химии школы № 12. – Самое прекрасное, когда он с горящими глазами приходит ко мне: «Виктория Дмитриевна, у меня такой-то балл. Ура!». Каждый человек найдет в этой жизни своё место и свое призвание. И это не на все 100% зависит от результатов экзамена.

О своем пути к 200 баллам за два экзамена корреспондентам ИА «Высота 102» рассказывал и сам Никита Волга. По мнению школьника, главным врагом на экзамене становится паника.