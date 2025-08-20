В Волгоградской области в получении взятки в крупном размере подозревается участковый врач-терапевт, сообщили V102.RU в СУ СКР по региону.

Установлено, что подозреваемый в течение 2024 года систематически за денежное вознаграждение оформлял поддельные электронные листки нетрудоспособности без оценки состояния здоровья и диагностических мероприятий. Деньги врач получал через своего коллегу. Таким образом с января 2024-го он «заработал» 206 500 рублей - это общая сумма взяток.

Уголовное дело возбуждено Новоаннинским межрайонным следственным отделом по двум статьям УК РФ - п.«в» ч.5 ст.290 (получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере), ч.1 ст.292УК РФ (служебный подлог). Проводится расследование.

- Следствие не исключает, что будут установлены иные аналогичные эпизоды криминальной деятельности подозреваемого. Органами СКР также будет дана правовая оценка действиям пациента-взяткодателя и посредника-коллеги врача, - сообщили в СУ СКР.