Такой вот аншлаг: в Камышине УК «назвала» улицу в честь несуществующего академика

20.08.2025 14:44
В Камышине Волгоградской области местные жители с удивлением обнаружили метаморфозы, произошедшие на территории жилого массива у спорткомплекса «Текстильщик». В самом сердце города одна из улиц вдруг неожиданно сменила название.

- Всегда были уверены, что живём на улице Циолковского, академика и основателя космонавтики. А теперь оказывается, наш дом находится на улице, названной в честь доселе неизвестного науке «Циалковского», рассказал журналистам один из местных жителей.

Подозрение в покушении на память учёного сразу легли на городскую администрацию, однако в мэрии поспешили откреститься от орфографической ошибки.

- К данной ситуации мы никакого отношения не имеем. За содержание аншлага на фасаде многоквартирных домов отвечает управляющая компания. В настоящее время с обслуживающей организацией уже была проведена разъяснительная работа. Дано было поручение в кратчайшие сроки снять таблички с ошибкой в фамилии, - подчеркнули в пресс-службе администрации Камышина.

Примечательно, что новые таблички визуально выглядят намного хуже, чем те, что находятся здесь на фасаде домов уже более 5 лет. Для чего потребовалась их замена - собственники понять не могут. Также обращает на себя внимание, что при установке новых аншлагов на дома, старые не были демонтированы, но специалистов не смутила разница в написании названия улицы.

Фото: Жесть. Камышин / t.me

