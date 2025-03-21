В Волгограде зелёную зону у Дома Павлова отремонтируют к приезду вип-гостей





В Центральном районе Волгограда городские службы взялись за обновление зелёной зоны и пешеходных пространств у Дома Павлова. Как сообщает ИА «Высота 102», в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и приезда в город высокопоставленных делегаций в мэрии приступили к демонтажу перекосившихся тротуарных плит.

- На площади Ленина, а также улицах Наумова и 13-й Гвардейской дивизии рабочие муниципального предприятия меняют изношенное асфальтовое покрытие и старые бетонные плиты на новый асфальт, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Обещают в муниципалитете и облагородить насаждения. Здесь должны быть высажены сразу 130 благородных деревьев: клены, липы, сосны, можжевельники. Прирастёт зелёная зона и кустарниками. Высажены будут саженцы сирени и барбариса.

О сроках завершения работ специалисты не сообщают, подчёркивая при этом, что работы приурочены к празднованию годовщины Великой Победы, которая состоится 9 мая.

В феврале 2025 года скверы вдоль улиц Наумова и 13-й Гвардейской дивизии были внесены в перечень объектов, которые должны были побороться в рамках общерегионального голосования за внеочередное благоустройство в 2026 году.

Отметим, ранее стало известно о проведении в Волгограде во второй половине апреля международного форума «Великое наследие — общее будущее». 13 марта Владимир Путин анонсировал приезд в областной центр президента Белоруссии Александра Лукашенко и «коллег из других государств». В преддверии визита высокопоставленных гостей власти Волгограда объявили об авральной установке новых остановочных павильонов вдоль проезжей части, ведущей от аэропорта в центр города, а также высадке деревьев, закупке флагов и тематических арт-объектов.

Фото: администрация Волгограда