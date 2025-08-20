Телеком

Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров

Телеком 20.08.2025 14:12
20.08.2025 14:12


Оператор зафиксировал резкий прирост мошеннического трафика с международных номеров. За неделю показатель заблокированных вызовов увеличился в пять раз. Наибольшее количество мошеннических вызовов поступает с нумерацией Великобритании. Кроме того, в последние дни Т2 ежедневно блокирует более 24 млн дополнительных вызовов с подменой номера. При этом на традиционные голосовые вызовы в июле приходилось 43% мошеннических сообщений, 57% – на мессенджеры. 
Мошенники используют звонки с присвоением международной нумерации как альтернативу вызовам с подменой номера, которые эффективно блокирует антифрод-платформа. Лидерами антирейтинга стран, чью нумерацию использовали мошенники, с десятикратным отставанием от Великобритании стали Кипр, Мальта и Швейцария. За последнюю неделю на фоне ограничений голосовых вызовов в иностранных мессенджерах, география мошеннического трафика изменилась. Так,число заблокированных вызовов «из» Великобритании и Австрии выросло в 14 раз, из Эритреи– в 18 раз.Прежде это были экзотические страны: Танзания, Гватемала, Сейшелы.
При этом на внутрироссийском трафике, поступающем на сеть Т2, количество попыток вызовов с подменой А-номера (номера звонящего), выросло на 15%. В последние дни Т2 ежедневно блокирует более 24 млн дополнительных вызовов с подменой А-номера на нумерацию РФ.
Т2 анализирует каналы доставки мошеннических сообщений на основе собственных данных по заблокированным вызовам и расследований по итогам жалоб клиентов на мошенничество. В июле на вызовы с международной нумерацией приходилось 3%, на вызовы, сгенерированные SIM-boxи виртуальными АТС, – 40%. Таким образом, на голосовой канал приходилось 43% мошеннических вызовов, на мессенджеры – 57%.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

