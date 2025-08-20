



Более 1 600 участников и ветеранов специальной военной операции выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней в рамках единого дня голосования. 1 397 из них уже зарегистрированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

В частности, на высшие должности в субъектах Федерации баллотируются два участника СВО в двух регионах.

На выборах в законодательные собрания 11 субъектов РФ зарегистрированы 183 кандидата – участника СВО. Еще четверо претендуют на мандаты в ходе дополнительных выборов в четырех регионах.



Значительна доля военнослужащих, участвующих в выборах на муниципальном уровне. Так, 156 человек выдвинуты в депутаты представительных органов столиц 24 регионов. Наибольшее число – 1052 кандидата – зарегистрировано для участия в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в 67 субъектах Российской Федерации.





