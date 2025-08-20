Федеральные новости

Почти 1,4 тыс. участников СВО зарегистрировались кандидатами на осенних выборах

Федеральные новости 20.08.2025 20:55
0
20.08.2025 20:55


Более 1 600 участников и ветеранов специальной военной операции выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней в рамках единого дня голосования. 1 397 из них уже зарегистрированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

В частности, на высшие должности в субъектах Федерации баллотируются два участника СВО в двух регионах.
На выборах в законодательные собрания 11 субъектов РФ зарегистрированы 183 кандидата – участника СВО. Еще четверо претендуют на мандаты в ходе дополнительных выборов в четырех регионах.

Значительна доля военнослужащих, участвующих в выборах на муниципальном уровне. Так, 156 человек выдвинуты в депутаты представительных органов столиц 24 регионов. Наибольшее число – 1052 кандидата – зарегистрировано для участия в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в 67 субъектах Российской Федерации.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
20.08.2025 16:48
Федеральные новости 20.08.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.08.2025 08:25
Федеральные новости 18.08.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.08.2025 21:10
Федеральные новости 15.08.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.08.2025 14:37
Федеральные новости 14.08.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 12:33
Федеральные новости 13.08.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2025 06:28
Федеральные новости 13.08.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 20:15
Федеральные новости 12.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 18:41
Федеральные новости 12.08.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.08.2025 06:18
Федеральные новости 12.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 17:55
Федеральные новости 11.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 08:26
Федеральные новости 11.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 07:55
Федеральные новости 11.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 12:13
Федеральные новости 10.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 11:05
Федеральные новости 10.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:11
Федеральные новости 10.08.2025 08:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:38
В Волжском вручили награды родным 12 погибших участников СВОСмотреть фотографии
21:22
В реке Бузулук Волгоградской области утонул мужчинаСмотреть фотографии
20:57
Гендиректор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Слухи об отставке Бояринцева – спекуляции»Смотреть фотографии
20:55
Почти 1,4 тыс. участников СВО зарегистрировались кандидатами на осенних выборахСмотреть фотографии
20:44
В школах Михайловки проведут учения на случай нападения террористовСмотреть фотографии
20:34
Подрядчик по-крупному проворовался на строительстве незримого забора и домов в «Юном ястребе»Смотреть фотографии
19:34
«Ну не может человек 21 час спать!»: мать двоих детей впала в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
18:47
Убегавших по полям мигрантов настигли волгоградские силовики с БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Валерию Кроман утвердили на посту главы ГосжилнадзораСмотреть фотографии
17:36
40 рублей за поездку? Власти Волгограда готовятся к повышению тарифов на проездСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом задержали врача-терапевта за выдачу фиктивных больничныхСмотреть фотографии
17:08
В Волжском эвакуировали посетителей ЦУМаСмотреть фотографии
16:48
Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
16:48
«Ъ»: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* сократила число махинацийСмотреть фотографии
16:10
Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонкамиСмотреть фотографии
16:05
Волгоградскому пенсионеру помогли «отвоевать» у СФР 130 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:37
Недостаток мигрантов? Аграрии готовы платить волгоградцам до 100 тыс. за сбор урожаяСмотреть фотографии
14:49
Не только дома, но и парки, школы, детские сады: в Волгоград приходит федеральный девелопер со смысломСмотреть фотографии
14:44
Такой вот аншлаг: в Камышине УК «назвала» улицу в честь несуществующего академикаСмотреть фотографии
14:12
Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеровСмотреть фотографии
14:01
«Нет никакой связи»: яхтсмен исчез после выхода в Цимлянское водохранилищеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде временно сокращены маршруты трамваев №1 и №3Смотреть фотографии
13:51
Волгоградец под видеокамерой стащил барсетку с деньгами у знакомогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Полузащитник Максим Кайнов перешел в «Ротор» на правах арендыСмотреть фотографии
13:33
Паром запустят в Волжском 21 августа после подъема воды в АхтубеСмотреть фотографии
12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
 