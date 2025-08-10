Даже благие цели нужно оправдать: за что банк может заблокировать карту, и как избежать ограничений





Этим летом в России усилили контроль за расчетами по банковским картам. Теперь сомнительные переводы рискуют обернуться их временной блокировкой. Как не попасть в черный список банков и защитить себя от подобных ограничений, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Кому грозит блокировка карты?

Сотрудников банка могут насторожить не только крупные единовременные переводы, но и серия мелких платежей.

- Операции, которые не типичны для клиента или имеют признаки незаконных схем, считаются подозрительными, - объясняет заместитель управляющего отделения Банка России по Волгоградской области Дмитрий Каменев. - Специалисты обратят внимание на крупные суммы, которые не соответствуют вашему доходу или истории операций, а также частые переводы между разными счетами. Особенно это касается переводов незнакомым людям. Поступление небольших сумм от разных людей с последующим снятием и отправкой крупной суммы также может вызвать вопросы. Подозрительными сотрудники банков сочтут разбивания крупной суммы на мелкие платежи и операции с контрагентами и юридическими лицами, замеченными в сомнительной деятельности.

Для наведения тени сомнений будет достаточно и одного перевода, отмечают в Банке России. Впрочем, чаще всего специалисты следят не за отдельными операциями, а за их совокупностью.





Правда ли, что в первую очередь ограничения наложат на работающих всерую предпринимателей?

В попытках обойти новые ограничения домашние мастера маникюра или, скажем, строители без официального статуса просят клиентов либо переходить на наличный расчет, либо отводить подозрения подписью к переводам.

- Для кого-то эта информация станет разочарованием, но комментарии клиентов в сообщениях никак не защитят карту. Банк анализирует сами финансовые потоки, а не подписи к ним. Когда на карту физического лица (а не ИП/ООО) регулярно поступают платежи, похожие на оплату товаров и услуг, но при этом карта не зарегистрирована как счет для бизнеса, это выглядит, как попытка скрыть доходы и обойти налоги, - комментирует Дмитрий Каменев. - Сообщения клиентов не учитываются банковской автоматизированной системой мониторинга. Более того, именно они могут стать тем самым «красным флагом» и косвенно подтвердить, что операции носят коммерческий характер. Единственный надежный способ избежать проблем – легализовать свою деятельность и открыть расчетный счет, предназначенный для бизнеса.





Что делать, если на общую карту собираются деньги на школьные учебники, подарок ко Дню знаний или другие расходы? А если волонтер принимает на свою карту помощь многочисленным приютам?

На какие бы благие цели не собирали деньги на общую карту, частые операции станут «звоночком» для сотрудников банка.

- При этом мы не говорим о том, что собирать деньги на какую-либо цель отныне запрещено. Ключ – в прозрачности и правильном оформлении. Для снижения рисков лучше всего заранее обратиться в банк и четко описать свою ситуацию: собираем деньги родительским комитетом 5"Б" класса школы №123 на экскурсию в музей. Или же ведем волонтерский сбор на корм, лежанки и лекарства для питомцев такого-то приюта, - советует специалист Банка России. - По возможности предоставьте подтверждения: письмо от школы или классного руководителя, скриншот чата родительского комитета с решением о сборе. Чем больше документов вы соберете, тем лучше.

Что еще советуют при начале общих сборов?

- Используйте специальные сервисы в вашем банке. Например, «Общий кошелек» или «Сбор средств» в мобильном приложении. Многие банки предлагают такие функции специально для групповых сборов. Это оптимальный и безопасный вариант для родительских комитетов. Деньги поступают не на вашу личную карту, а на виртуальный кошелек с понятной целью.

- Если сбор идет на личную карту, соблюдайте строгие правила и просите каждого отправителя писать не размыто «на подарок» или «на благотворительность», а максимально конкретно – «на подарок выпускникам 11А школы № 10 от Петровой М.И».

- Ведите список всех, кто сдал деньги (ФИО, сумма, дата). Сохраняйте все чеки, накладные, договоры на покупку товаров или услуг за собранные суммы. Имейте протокол собрания родительского комитета/решение волонтерской группы о целях сбора и назначении ответственных. По возможности публикуйте отчеты о расходах в чате класса, группе волонтеров.

- Если карту заблокировали, немедленно свяжитесь с банком. Подайте письменное заявление с подробным объяснением цели сбора. Приложите все имеющиеся документы. Будьте готовы к диалогу, ведь банк может запросить дополнительные пояснения.





Если мою карту все-таки заблокировали?

Блокировку карты в Банке России называют лишь одним из витков нагрянувших проблем. Если подозрительные операции не будут «оправданы», клиенту грозит занесение в черный список со всеми вытекающими последствиями.

- Сроки блокировки зависят от ситуации. Предварительная блокировка банком чаще всего длится до 2 рабочих дней, в сложном случае до 5-7. За это время специалисты проводят внутреннюю проверку, анализируют операции, пытаются связаться с клиентом, запрашивают пояснения. Они должны убедиться, что операция действительно выполнялась вами и не имела никакого криминального оттенка. В случае, когда банк убеждается в легальности ваших действий, блокировку снимают быстро.

Если же информация о «серых» операциях дошла до сотрудников Росинфомониторинга, то доступ к банковской карте закроется на больший срок.

- При достаточных основаниях для подозрений Росинфомниторинг направляет банку требование о приостановке операций. Срок такой блокировки составляет до 30 суток с возможностью продления. Однако этот вопрос остается за следствием или судом, - заключает Дмитрий Каменев. - Третий вариант - окончательная блокировка. Если в ходе проверки подтверждается нарушение закона или правил кредитной организации, банк может расторгнуть договор и закрыть счет. Деньги будут выданы клиенту, если они не арестованы по решению суда. При этом банки внесут вас во внутренние черные списки высокорисковых клиентов, а информация о подозрительных операциях окажется в Центральном каталоге кредитных историй. В результате станет практически невозможно получить кредит, ипотеку или рассрочку, а также устроиться на работу в банк или другую финансовую организацию на долгие годы. А вот для восстановление своей репутации клиенту придётся пройти не самый простой путь.

Фото Павла Мирошкина